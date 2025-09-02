«Hay que poner una marquesina, que vienen días de lluvia»

Los usuarios de las líneas urbanas e interurbanas de autobús que utilizan habitualmente la estación de la calle Jardines de Avilés se ... vieron ayer en la tesitura de tener que trasladarse a Doctor Graíño para coger el autobús. Es ahí, frente a la heladería de Los Valencianos, donde se ha situado la parada provisional que en los próximos meses deberán usar hasta que las obras de lo que será el intercambiador de autobuses estén finalizadas.

La primera reacción entre los usuarios fue de desconcierto. En hora punta muchos viajeros se acercaban a la parada de la calle Jardines y leían, con sorpresa, el cartel que anunciaba el cambio de ubicación. «Menos mal que son solo unos metros, pero alguno no se dará cuenta hasta que sea tarde y perderá el autobús cuando lo vea pasar de largo», comentaban algunos. Y así fue. Este lunes se vio a varias personas echar unas carreras entre la parada habitual y la provisional para no quedarse en tierra.

Al final fue algo anecdótico, por otra parte la queja más recurrente entre los usuarios era la mala ubicación de la nueva parada provisional. «Tenemos que esperar en mitad de la acera, sin una marquesina en la que resguardarnos y bloqueando el paso al resto de gente. No me parece muy adecuado y ojalá dure poco el cambio», se quejaban varias personas en una hora punta en la que la parada estaba abarrotada de gente.

También se notó el cambio en el tráfico. Ya de por sí la calle de Doctor Graíño es bastante estrecha y los autobuses tienen problemas para circular. Pero ahora que se tienen que detener junto a la acera hay un carril que se queda bloqueado durante varios minutos, lo que ayer generó de hecho pitidos en señal de protesta por parte de otros conductores que no podían circular con normalidad.

Además, hay horas en las que coinciden varios servicios como ayer a mediodía que el autobús en dirección a El Corte Inglés bloqueó el paso al que circulaba en dirección al Hospital San Agustín.

En definitiva, los cambios siempre son traumáticos y pasarán unos días hasta que los usuarios se acostumbren. Por lo pronto, la gente solicita que se instale una marquesina provisional con techo, «que se acaba el verano u vamos a tener bastantes días de lluvia», señalaban ayer varios usuarios.