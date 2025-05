Declara el conductor del autobús del accidente mortal de Avilés: «Casi preferiría haberme muerto que vivir como vivo»

Cristina Del Río Avilés Jueves, 29 de mayo 2025, 16:58 | Actualizado 17:29h. Compartir

«Casi preferiría haberme muerto que vivir como vivo, desde hace siete años estoy a tratamiento psicológico (...). Estoy destrozado igual que las víctimas. Que no piensen que yo mentí, siempre fui con la verdad por delante (...). Lo siento mucho, pero no dejo de ser una víctima». Ha sido al final de los aproximadamente seis minutos que Omar López, el conductor del Alsa siniestrado en 2018 en Avilés, ha dedicado este jueves a su defensa en su derecho a la última palabra cuando ha entrado en el terreno más personal y ha mencionado a unas víctimas que, desde el primer día, le reprochan que no haya perdido perdón. Con estas palabras ha quedado visto para sentencia el juicio contra el conductor del autobús que aquel día, un 3 de septiembre de 2018, se empotró contra una pilastra a la salida de Avilés, en las obras de acceso de los enlaces del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Fallecieron cinco personas y catorce resultaron heridas. Ahora afronta una petición de cárcel de cuatro años que una acusación particular eleva a cinco.

En esta última sesión del juicio por fin se ha podido escuchar al conductor, aunque sus manifestaciones han sostenido las tesis que ya había ido dejando ver su defensa. Ha afirmado que nunca ocultó su enfermedad a la empresa o a los servicios de prevención, que siempre siguió las indicaciones de los profesionales médicos y que, entre estas, no estaba la de no conducir. «No oculto nada porque tampoco siento que tenga que ocultar nada», ha aseverado en su declaración en la última sesión del juicio en el Penal n°2 que le juzga.

Se ha mantenido en que la crisis previa que había sufrido en 2015 fue algo aislado y que incluso el neurólogo del HUCA le habría quitado importancia, al contrario de lo que este manifestó el día anterior. «Le quitó importancia, tuviste una crisis familiar (desencadenante del episodio), no se puede considerar epilepsia, aunque probablemente lo sea. Fue por una irritación cerebral de la que habrá que hacer un seguimiento», ha reproducido.

Ha insistido en que no consta en ningún informe médico que no pueda conducir y, de hecho, solo dejó de hacerlo un años tras aquel episodio de 2015 y tras el accidente. Ahora está jubilado, pero lleva el coche familiar y renueva el carnet de conducir cada año.

Sobre el día del accidente ha afirmado no recordar «gran cosa» y «del accidente voy a decir que, casi por suerte, no lo recuerdo». Y ha señalado que su neurólogo del HUCA entró un día después del accidente en su historial médico y lo modificó, sin poder precisar en qué sentido.

Las acusaciones han resaltado que haya acusado de mentir a cuatro testigos, entre ellos los dos neurólogos del HUCA y una doctora del servicio de prevención contratado por la empresa.

El caso ha quedado visto para sentencia. Todas las acusaciones, incluido el Ministerio Fiscal, han mantenido las penas de prisión solicitadas inicialmente. La Fiscalía ha resaltado que «el conductor no puede ignorar las normas de tráfico, consciente de que lleva en sus manos la vida de muchas personas», en alusión a la prohibición de conducir autobuses durante cinco o diez años a personas que hayan sufrido uno o más episodios epilépticos. «No se puede descargar la responsabilidad en que no se conocen las normas o en que los profesionales médicos no le dijeron que no condujera» y no ha considerado creíble que cuatro testigos objetivos mientan en un juicio.

En la misma línea se han expresado el resto de las acusaciones. El abogado de la empresa Alsa, empresa que está en la causa como responsable civil subsidiario, ha lamentado «el estrepitoso fracaso del sistema que hace prevalecer la ley de datos sobre la vida de otras personas» mientras su defensa ha resaltado que «se ha cogido a la parte más débil» para sentar en el banquillo. «¿Por qué no están aquí los servicios médicos, los responsables de seguridad de la obra,...?», se ha preguntado.