Carga de bobinas de acero en el mercante Sueve, una de las mercancías que junto al carbón y el zinc ha tirado de los tráficos en agosto. Paloma Ucha

El Puerto de Avilés prevé cerrar el tráfico anual de mercancías con un ligero aumento del 2%

Se espera alcanzar un movimiento próximo a los 2,7 millones de toneladas, a pesar de la situación mundial de incertidumbre

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:52

El Puerto de Avilés confía en cerrar este 2025 con un tráfico de mercancías próximo a los 4,7 millones de toneladas, lo que ... representaría un aumento del 2% respecto a las 4,65 con las que concluyó el año pasado. Y, de nuevo, se lograría gracias a mercancías de alto valor añadido como el acero, el carbón o el zinc y a pesar de la incertidumbre del contexto internacional.

