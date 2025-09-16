El Puerto de Avilés prevé cerrar el tráfico anual de mercancías con un ligero aumento del 2%

El Puerto de Avilés confía en cerrar este 2025 con un tráfico de mercancías próximo a los 4,7 millones de toneladas, lo que ... representaría un aumento del 2% respecto a las 4,65 con las que concluyó el año pasado. Y, de nuevo, se lograría gracias a mercancías de alto valor añadido como el acero, el carbón o el zinc y a pesar de la incertidumbre del contexto internacional.

Son las previsiones del director general de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz Calero, que este martes informó en el Consejo de Administración de la entidad que en agosto se habían superado los tráficos respecto al mismo mes del año anterior, conforme a lo contemplado en el plan de empresa. «Concretamente los tráficos de Arcelor están ayudando y siendo uno de los que más incremento están teniendo en este año, especialmente la bobina», adelantó durante la operación de carga del mercante Sueve con bobina de acero fabricada por ArcelorMittal con destino al norte de Portugal. Esta aparente contradicción entre los números y las palabras no es tal porque, tal como explicó, «hay tráficos que están sufriendo algo más y estamos compensando unos descensos con incrementos», precisamente estos de bobina de acero, de carbón o de zinc, «que el año pasado habíamos sufrido una bajada en la exportación».

Precisamente para atender la demanda de las empresas, con independencia de una situación económica que puede ser coyuntural, Muñoz Calero confirmó que la explanada junto al Muelle de Valliniello ganada al mar como zona logística tiene ya algunas solicitudes de ocupación, pero de momento está siendo utilizada de forma temporal por algunas piezas de Idesa. «Necesitamos que se consolide porque las arenas y los lodos depositados (en la base) requieren de algo de tiempo para ir asentando», explicó. De todas formas, como la explanada todavía no tiene muelle, la idea es «imbricarlo con Valliniello para que sea todo uno y se puedan utilizar los muelles de Valliniello (...) y el atraque de 14 metros de profundidad que tenemos en Valliniello».

Ayudas para infraestructura

En el Consejo de Administración Portuaria se informó también sobre la intención de presentar alegaciones a las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de adaptación física de la infraestructura portuaria de titularidad estatal destinada a la eólica y otras renovables marinas en España. El Puerto de Avilés hará valer su experiencia de trece años en este tipo de operativas en esta convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que se encuentra en fase de audiencia pública.

Según explicó Ramón Muñoz-Calero, director de la Autoridad Portuaria de Avilés, «el acceso a fondos para nuevas inversiones es una prioridad porque queremos seguir mejorando nuestra capacidad e infraestructuras. Vamos creciendo con las empresas y estamos viendo que los tamaños y pesos se multiplican año tras año. Por lo tanto, es razonable pensar que el puerto va a necesitar inversiones específicas para este tipo de proyectos. La eólica marina no existiría sin los puertos, de ahí que sean necesarias ayudas para desarrollar estos proyectos en todo su potencial en Avilés como uno de los principales enclaves del Cantábrico en materia de producción y embarque de componentes para parques eólicos en alta mar».

Por otra parte, la empresa Cancomar Service, ocupará una parcela de 2.498 metros cuadrados ubicada entre el muelle pesquero y la parte sur de la ampliación del muelle de Raíces y en la que prestará los servicios de mantenimiento de embarcaciones deportivas o pesqueras y de formación marítima que venía ofreciendo en la otra margen.

En este espacio se ha construido un nuevo foso de varada de embarcaciones de 36 metros de longitud y 8 de anchura sobre el que puede circular un pórtico sobre 4 ruedas (travelift) con 45 toneladas de capacidad de carga que permitirá extraer a tierra y poner a flote embarcaciones de pequeño y mediano porte. El foso consta de dos vigas de hormigón armado paralelas y soportadas por 16 pilotes metálicos rellenos de hormigón armado que se encuentran hincados en el fondo de la ría, con una longitud total del foso de 36 metros.

Además, se ha aprobado la contratación del suministro de 89 sistemas de defensas que sustituirán a los que había en los muelles comerciales de la margen izquierda, con un presupuesto base de licitación de 1.467.730 euros, IVA incluido.

Son 53 defensas tipo SC-800 H o similar en el muelle Oeste y en el muelle de Raíces y 36 defensas tipo SC-1000 H o similar en el muelle Sur y en la ampliación del muelle de Raíces. Todos los sistemas incluirán sus correspondientes anclajes completos.