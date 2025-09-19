Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias

Para la presidenta de DuPont en España y Portugal, Ángela Santianes, la venta por parte de la multinacional de su línea de Aramidas a ... Arclin, una operación que integra las factorías asturianas de Nomex, es una oportunidad para crecer. Y para ello recuerda la experiencia de otras escisiones y su evolución, así como el de las compañías asociadas que llegaron de la mano del gigante americano al Principado y ahora vuelan en solitario con mayor tamaño. «Todos juntos llegamos a ser unos 1.300 trabajadores y, ahora, si sumamos los de todas las empresas serían del orden de 3.000, se han más que duplicado», señala en una entrevista con EL COMERCIO, de la que este es un avance.

De los 640 empleados actuales de DuPont, 283 permanecerán en esta empresa, en su centro de servicios. Lo harán integrándose en la sociedad PSP Ibérica. Mientras que 302 pasarán a formar parte de Arclin, entre ellos, la propia Santianes, que deja DuPont después de 36 años. «No siento que vaya a haber una pérdida en esto, siento que hay una oportunidad y me ilusiono muchísimo», subraya, para recordar que las empresas que ya se han escindido siguen trabajando igual, lo que da cierta seguridad. El resto de trabajadores hasta esos 640, más de medio centenar, se integrará a su vez en Qnity Electronics, otra escisión que integra el negocio de electrónica.

Y el objetivo de todos, insiste Santianes es crecer. Por un lado, no ve peligro para el centro de servicios, aunque ya no esté asociado a ninguna planta productiva -«éramos el único que estaba con una planta», explica-. «Dupont va a ser una compañía que siga contando en en el futuro y y va a tener que depender de Asturias para poder ser relevante», asegura. Mientras, ve grandes oportunidades de crecimiento en las dos líneas que ahora se separan.

Por un lado, porque Arclin necesitará en Asturias incorporar personal de servicios, que de momento le seguirá suministrando DuPont mediante un acuerdo, pero que luego deberá tener propio, y porque además si quiere crecer en Europa y abordar nuevas inversiones productivas «en el único sitio que tiene espacio es en Asturias, tenemos mucho terreno py están muy interesados en muchas cosas». Aunque de momento se está en una fase previa, porque la compra ni siquiera se ha cerrado -se hará en el primer trimestre de 2026-, las primeras impresiones de los futuros propietarios al visitar el Principado han sido buenas. Y a ello, añade Santianes, hay que sumar las buenas perspectivas de Qnity.