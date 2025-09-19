El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángela Santianes. Pablo Nosti

Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias

La presidenta de DuPont en España y Portugal forma parte de la plantilla que pasa a la compañía que compra el negocio de Nomex y sus dos plantas en el Principado con la convicción de que «es una oportunidad»

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:59

Para la presidenta de DuPont en España y Portugal, Ángela Santianes, la venta por parte de la multinacional de su línea de Aramidas a ... Arclin, una operación que integra las factorías asturianas de Nomex, es una oportunidad para crecer. Y para ello recuerda la experiencia de otras escisiones y su evolución, así como el de las compañías asociadas que llegaron de la mano del gigante americano al Principado y ahora vuelan en solitario con mayor tamaño. «Todos juntos llegamos a ser unos 1.300 trabajadores y, ahora, si sumamos los de todas las empresas serían del orden de 3.000, se han más que duplicado», señala en una entrevista con EL COMERCIO, de la que este es un avance.

