El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de DuPont, en el valle de Tamón. Marieta

El Gobierno regional confía en que Arclin «apueste por nuestra región para crecer»

DuPont le ha garantizado el mantenimiento de la actividad y el empleo tras la venta de las plantas de Nomex, entre ellas las dos asturianas

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:18

El Gobierno regional espera que Arclin, la compañía estadounidense que ha cerrado con DuPont la compra de sus plantas de Nomex, entre ellas las dos ... asturianas, crezca en elPrincipado. «Confiamos en que los nuevos inversores, que se han interesado por implantarse en Asturias, apuesten por nuestra región como lugar para crecer tanto en inversión, como en actividad industrial, tecnológica y empleo», expresaron este sábado fuentes del Ejecutivo autonómico, que lleva siguiendo desde hace meses el posible desarrollo de una operación de este tipo. En primavera ya trascendió la intención de DuPont de vender su negocio de fibras resistentes al calor, Aramids, que además de Nomex, incluye Kevlar, el tejido con el que se hacen los chalecos antibalas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  5. 5

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno regional confía en que Arclin «apueste por nuestra región para crecer»

El Gobierno regional confía en que Arclin «apueste por nuestra región para crecer»