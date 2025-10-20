El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los dos hornos altos de Arcelor en la fábrica de Gijón. Arnaldo García

Arcelor condiciona sus inversiones a «soluciones estructurales y normas más estrictas» de la UE

Espera que la reforma del arancel ambiental que aborda Bruselas blinde el acero local y elimine las lagunas legales para frenar así las importaciones

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:45

Comenta

En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado pasos decisivos con el Plan de Acción para el Acero y los Metales y, este mismo ... mes, con el escudo comercial. No obstante, Arcelor todavía necesita más garantías para tomar una decisión sobre las inversiones previstas para descarbonizar sus fábricas europeas –entre ellas, las asturianas–. En concreto, aguarda conocer el contenido de la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) para saber si recoge sus peticiones y, entonces, dilucidar si acomete sus planes verdes o no. Una herramienta que ahora está en periodo transitorio y comenzará a aplicarse de manera definitiva en 2026.

