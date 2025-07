La negociación del ERE de Duro Felguera sigue en punto muerto por las diferencias sindicales

El tiempo corre y todavía no se ha constituido la mesa para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a buena parte ... de las sociedades que integran Duro Felguera. Las diferencias de los sindicatos sobre los representantes que se sentarán en la mesa de diálogo se mantienen y las posturas siguen sin acercarse. El viernes ni siquiera se pudo constituir en la primera reunión celebrada en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). Había que elegir a 13 integrantes por parte de la plantilla, de unos 699 trabajadores, pertenecientes a Duro Felguera (DFSA) –en Asturias y en Madrid–, y también a DF Operaciones y Montajes (DFOM) –Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona–; DF Energy Storage –Asturias, Huelva y Madrid–, y DF Intelligent Systems y DF Green Tech –ambas en Asturias– y no hubo acuerdo.

Un empleado independiente de DF Energy Storage presentó la delegación de voto de 46 trabajadores, «suficientes», para la CSI, pero no para el resto de fuerzas. Según pudo saber este periódico, este trabajador ha puesto en conocimiento del juez encargado del preconcurso de acreedores de Duro la situación, al igual que le ha dado traslado a la autoridad laboral. CC OO, que ocupa la presidencia del comité de la empresa matriz, sostiene que la representación es «por centro de trabajo, no por CIF empresarial», por lo que mantiene su negativa a incorporar a dicho trabajador a la mesa de diálogo.

Esto implica que la empresa no ha podido dar traslado de la documentación relativa al ERE a los representantes de los trabajadores, con lo cual no se conoce la afectación que plantea dentro de estos 699 empleados. El plazo legal para la negociación se extiende hasta el 11 de agosto, independientemente de si se logra un acuerdo sobre la representitividad. De modo que Duro Felguera tiene la potestad de imponer un ERE del que, de momento, no se sabe el alcance. Esta medida se considera imprescindible por parte de la dirección, que cree que es la única opción dentro de su hoja de ruta para la salvación.

Fin del preconcurso

Antes de que finalice ese periodo, expirará la segunda prórroga del preconcurso. Será el 31 de julio, por lo que, antes de esa fecha, Duro deberá tener rematado un plan de reestructuración que obtenga el visto bueno de sus acreedores para poder evitar el concurso. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2021 le concedió dos préstamos por importe de 120 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, trabaja codo con codo con la centenaria ingeniería para intentar encontrar una salida.

La empresa abonó la paga extra correspondiente a este mes el pasado miércoles. Previamente, había comunicado a la plantilla que lo haría con algo de retraso respecto a la fecha habitual, pero dentro del periodo legal y, en todo caso, antes del día 15.