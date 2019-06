La venta de Alcoa a Parter, «pendiente de flecos», aunque Quantum tienta al comité de Avilés

Llega la semana clave para la factoría de Alcoa de San Balandrán. El ser o no ser tras nueve meses de incertidumbre que finalizarán, como muy tarde, el próximo 30 de junio, cuando expire el plazo dado por la aluminera para encontrar un comprador. Si no, iniciará los despidos. Sin embargo, cualquier opción pasa por ser apuntalada antes del viernes. Y a pesar del tiempo pasado y de que la multinacional americana anunció que solo seguirá la negociación con el fondo suizo Parter, el alemán Quantum, propietario de la antigua factoría de Tenneco en Gijón, no tira la toalla.

Tras ser rechazado por Alcoa por no cumplir «las garantías financieras», tienta al comité de empresa de Avilés e invita a cuatro de sus integrantes a visitar algunas de sus fábricas en Alemania para conocer de primera mano sus actividades industriales vinculadas al aluminio y a la vez explicar su proyecto tanto técnico como económico y social. Los representantes de los trabajadores no han dudado en aceptar la propuesta. «Nos dicen que podemos revisar todo su proyecto financiero con auditoria independiente... y nosotros no podemos dejar de valorar todas las opciones», señaló ayer el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

Los trabajadores asturianos nunca escondieron su preferencia por esta opción sobre la de Parter, cuyo plan industrial no les ha presentado de forma detallada. Pero, incluso con poca información, lo ven lleno de agujeros y lo consideran poco viable, sobre todo porque fía el arranque de las cubas de electrólisis a que se rebaje de una forma muy importante la tarifa eléctrica y no hay ninguna confianza en que algo así suceda.

01:10 Vídeo.

Frente a esto, Quantum ofrece transformar la factoría de San Balandrán en la planta de reciclado de aluminio mayor de Europa. «Es un proyecto que hay que valorar, que tiene buena pinta y entendemos que las administraciones central y autonómica no pueden dejarlo pasar», insistió De la Uz, que reclamó que se retome otra vez esta posibilidad.

Fuentes cercanas al proceso subrayan, sin embargo, que Quantum está totalmente descartada. Más allá de las garantías financieras, el problema es que el fondo alemán propietario de Vauste solo quiere la factoría de Avilés y aceptar su oferta supondría dejar caer la planta gallega, con más trabajadores que la asturiana, algo que no interesa ni a Alcoa ni al Ministerio de Industria, que está tutelando toda la operación, y que busca una salida que permita mantener el máximo empleo posible y la capacidad productiva en las dos factorías. La operación con Parter está casi hecha, aunque «faltan algunos flecos», como obtener el visto bueno de la plantilla. No obstante, a pesar de que las negociaciones están muy avanzadas, estas mismas fuentes subrayan que todo pende de un hilo y que es necesario actuar con extremada prudencia, porque si Parter se echa atrás no hay otra opción y no se baraja en ningún momento retomar la oferta de Quantum.

Los próximos días serán decisivos. Hoy están previstos contactos claves para cerrar la venta, mientras que Industria ha convocado mañana a los gobiernos del Principado y de Galicia para una reunión a la que asistirán, además de miembros del Gobierno, responsables del fondo de inversión suizo, que explicarán su proyecto. Según señalaron fuentes de Alcoa, el viernes los ejecutivos autonómicos ya habrían dado su visto bueno a la operación. Al mismo tiempo, cuatro representantes del comité de empresa viajarán hoy a Alemania para conocer las factorías de Quantum y esta mañana quedará registrada la petición de huelga en Alcoa para el próximo lunes 24, para que todos los que quieran puedan acudir a la última etapa de la 'Marcha del Aluminio' en Madrid.

Por otro lado, está previsto que esta semana se convoque la comisión de seguimiento del ERE, en la que la aluminera espera obtener el sí de los trabajadores. En principio, la compañía apunta a que la reunión será el miércoles, aunque es el Ministerio de Industria el que convoca este encuentro y aún no tiene una fecha cerrada. Los trabajadores asturianos, cada vez más distanciados de los gallegos, tampoco están por la labor de dar el visto bueno a la venta a ciegas y sin más detalles de los planes de Parter.