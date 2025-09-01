La patronal y los sindicatos urgen el impulso a la industria asturiana en el inicio del curso político

Hoy comienza septiembre y con él un nuevo curso político y sindical, en el que la industria vuelve a situarse como una prioridad para la ... Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos CC OO y UGT, ante los problemas que afronta y cuyo impacto podría ser devastador para la economía regional. Es uno de «los tres frentes clave en los que Asturias necesita actuar con urgencia» para garantizar su futuro, en palabras de la presidenta de la patronal, María Calvo. Es esencial asegurar la competitividad de las empresas y, en especial, de la industria y, para ello, resulta «imprescindible aprobar cuanto antes un verdadero plan industrial, con medidas serias y eficaces, que aporte estabilidad y visión a largo plazo».

En este sentido, Calvo subraya que la transición energética ha dejado al descubierto las debilidades de la región, en referencia al cierre de las térmicas y la necesidad de importar energía. A esto se suma una regulación «que no permite acumularla y unas redes que resultan insuficientes». Todo ello da como resultado una situación insostenible, por lo que es acuciante «una solución inmediata que garantice un suministro estable y a precios competitivos».

El segundo frente que señala Calvo es la fiscalidad. A su juicio, la región necesita una reforma que la sitúe en igualdad de condiciones con otras comunidades, porque «cada día que pasa con un marco fiscal menos atractivo es una oportunidad perdida para atraer inversión, talento y empleo».

Y, en tercer lugar, la presidenta de Fade considera indispensable contar con «una Administración más ágil y facilitadora». Explica que no se trata solo de suprimir trabas burocráticas, sino de ofrecer un «servicio de calidad» al ciudadano y a la empresa. La realidad, apunta, es que hoy ocurre lo contrario: la Administración es «más lenta, más rígida y, en muchos casos, menos eficaz». Por ello, reducir las horas de trabajo en su seno va en la dirección opuesta a la transformación que precisa la región, añade. «Si de verdad queremos un cambio, debemos construir una Administración moderna, eficiente y al servicio de la sociedad».

Por su parte, el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, pone el foco en que para lograr el pleno empleo –una de las aspiraciones del sindicato– es fundamental que la transición energética «relance la industria y haga justicia con territorios y personas». Para ello, los próximos presupuestos tienen que «consolidar la recuperación, desde la izquierda y para la mayoría, afianzando un modelo productivo anclado en una industria sostenible e impulsado por la I+D, generador de empleo estable y de calidad».

No obstante, subraya que no se llegará al pleno empleo «decente» si no somos se logra la corresponsabilidad en los cuidados, con la implicación del Estado y las empresas, con la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el reparto de tareas. Aunque el mercado laboral asturiano ha mejorado, seguimos teniendo tasas de paro «inasumibles», sobre todo entre los jóvenes, y los salarios deben avanzar en su recuperación. «Tiene que haber reparto o la respuesta será el conflicto», advierte Zapico. De forma paralela, considera necesario garantizar la salud y la plena seguridad en el trabajo y conseguir que el acceso a la vivienda digna «deje de ser una quimera para convertirse en el derecho que ampara la Constitución».

Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, otro de los objetivos prioritarios para CC OO en este inicio de curso es la reducción de la jornada laboral, lo que permitirá generar más puestos de trabajo, facilitar la conciliación y poder tener una vida mejor, especifica. Asimismo, Zapico señala que las cuentas públicas deben ir dirigidas a fortalecer las políticas sociales y los servicios. «Y todo esto será imposible si no recaudamos más entre quienes más tienen y repartimos mejor entre quienes más lo necesitan».

No solo insta el secretario general de CC OO de Asturias a impulsar la industria, sino también otros sectores fundamentales como la construcción, mediante el apoyo a la rehabilitación de vivienda, o el turismo, «que debe crecer respetando la naturaleza y a las personas», y con el proyecto de Perlora como exponente de la vertiente más social. No se olvida Zapico de las reivindicaciones en torno a las infraestructuras, en particular sobre la red de cercanías, que necesita «urgentemente ponerse al día»; así como de la eliminación del peaje del Huerna y la petición de la parada de la alta velocidad ferroviaria en las cuencas.

Infraestructuras energéticas

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, apremia a que se desarrollen infraestructuras energéticas «vitales» para la región y que en la planificación estatal se incluya el anillo central de Asturias: «Basta de parches, si no está ahí, no habrá manera de que la industria se pueda desarrollar», entre otras inversiones, el segundo horno eléctrico para Avilés que también reclama a Arcelor. Por otro lado, insiste en que la comunidad «no está para desaprovechar oportunidades», y entre ellas cita las del sector de la defensa, como los planes de Indra, pero también el polémico posible desembarco de Costco en Siero y el proyecto de la mina de Salave. «Deben cumplir con la normativa, pero hay que poner facilidades», y considera «compatible» su desarrollo con potenciar los sectores tradicionales de la región.

Asimismo, califica de «irrenunciable» el objetivo de lograr una jornada laboral de 37,5 horas. «El Parlamento tiene que darle luz verde, lo quieren todos los ciudadanos, no es algo ideológico», defiende, y a la vez pide que se garantice la desconexión digital y un registro horario fiable. Otro de los aspectos en los que UGT lleva batallando tiempo tiene que ver con el despido improcedente, por cuyo diseño el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha condenado España, ya que no considera que exista una indemnización disuasoria suficiente ni reparadora. En este sentido, exige al Gobierno central que reforme el Estatuto de los Trabajadores para incorporar los cambios.

También pone el foco en la salud laboral y el plan de choque puesto en marcha hace un año en Asturias contra la siniestralidad. «No se cumplirá si no se incorporan los siete técnicos que faltan en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales», avisa, aunque reconoce avances en materia de detección de irregularidades. Igualmente, en este punto hace hincapié en «la falta de cultura preventiva de las empresas, que solo hablan de absentismo, productividad y mano de obra, pero no de salud laboral». En cuanto al turismo, Lanero cita la necesidad de desestacionalizarlo y evitar sus consecuencias negativas.