El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Zapico, María Calvo y Javier Fernández Lanero. Pablo Nosti

La patronal y los sindicatos urgen el impulso a la industria asturiana en el inicio del curso político

Fade reclama un marco fiscal «competitivo», mientras que CC OO y UGT ponen el foco en la seguridad laboral y la reducción de la jornada

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:27

Hoy comienza septiembre y con él un nuevo curso político y sindical, en el que la industria vuelve a situarse como una prioridad para la ... Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos CC OO y UGT, ante los problemas que afronta y cuyo impacto podría ser devastador para la economía regional. Es uno de «los tres frentes clave en los que Asturias necesita actuar con urgencia» para garantizar su futuro, en palabras de la presidenta de la patronal, María Calvo. Es esencial asegurar la competitividad de las empresas y, en especial, de la industria y, para ello, resulta «imprescindible aprobar cuanto antes un verdadero plan industrial, con medidas serias y eficaces, que aporte estabilidad y visión a largo plazo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La patronal y los sindicatos urgen el impulso a la industria asturiana en el inicio del curso político

La patronal y los sindicatos urgen el impulso a la industria asturiana en el inicio del curso político