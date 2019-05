El Gobierno central destina 17 inspectores a Asturias Ardisana, subdirectora del Hospital Gijón, pone su huella en el sistema de registro horario. / Arnaldo García E. GARCÍA OVIEDO. Martes, 14 mayo 2019, 04:03

El Gobierno central destinará 17 inspectores de Trabajo al Principado para garantizar que los empresarios asturianos cumplen con su obligación de realizar un control horario de las jornadas de los trabajadores.

Así lo indicó ayer la delegada del Gobierno a su llegada al acto de conmemoración de los 175 años de la Guardia Civil. Losa expresó su deseo de que «todos los trabajadores cumplan» y, elijan el sistema que elijan, lleven a cabo correctamente el registro de jornada al que obliga la normativa que entró en vigor el pasado domingo.

El decreto fue aprobado el 8 de marzo, por lo que desde entonces las compañías han tenido dos meses para adaptarse. No obstante, a tenor de las palabras de la delegada del Gobierno parece que los inspectores asturianos no serán muy estrictos a la hora de verificar la aplicación del real decreto. Al menos, darán cierto margen antes de comenzar a realizar las visitas que pueden culminar en sanciones desde los 626 hasta los 6.250 euros. «Existen 17 inspectores van a llevar este tema», indicó Losa, quien matizó que «en un primer momento las inspecciones no se van a hacer de oficio, sino que se harán a demanda, a petición». Es decir, que para que un empleado del Ministerio de Trabajo se presente en una oficina deberá mediar una denuncia previa.

Este aplazamiento de las inspecciones de oficio no será 'sine die', sino que irá condicionado al cumplimiento de la norma. «Si los empresarios responden positivamente como suelen hacer, no haría falta. Esperemos que todos cumplan para que contribuyamos justamente a las cargas sociales que nos facilitan el estado de Bienestar que tanto disfrutamos», concluyó Losa.