Partidos y sindicatos defienden de forma unánime «el tejido industrial asturiano» Los representantes políticos participan en una marcha «fundamental» para Asturias y reclaman que la unidad de las administraciones se mantenga en el futuro ÓSCAR PANDIELLO Jueves, 8 noviembre 2018, 21:21

En este asunto no hubo discusión posible o distintas perspectivas. La multitudinaria manifestación que en la tarde de hoy desbordó Avilés puso de acuerdo a partidos políticos y sindicatos por un mismo objetivo: evitar el cierre de las plantas de Alcoa. Así, representantes de todas las fuerzas políticas acudieron a la llamada para mostrar la unidad que vienen reclamando los trabajadores desde el inicio del conflicto.

Entre los presentes a la convocatoria figura el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, que ha subrayado que hoy es un día «fundamental» para Asturias, no solamente para la comarca de Avilés, y se ha mostrado partidario de que se trabaje en el frente institucional, «que se está haciendo con unidad», y luego la vertiente social en la movilización.

La eurodiputada y secretaria general de Podemos Avilés, Tania González, ha dicho que esta movilización es una muestra de que con Alcoa no se puede ir dejando a tantas personas en la calle «y a una comunidad entera en la estacada», y por ello ha propuesto que, en caso de que llegue el momento, el Gobierno debe intervenir en un sector que considera estratégico.

Carmen Moriyón, candidata de Foro a las próximas elecciones autonómicas, también asistió a la marcha para mostrar su apoyo a los trabajadores de la empresa y de las industrias auxiliares que dependen de ella. Así, Moriyón ratificó que Foro respalda las acciones políticas y ciudadanas planteadas en defensa de Alcoa, «porque el tejido industrial básico asturiano no puede perder ni un solo empleo más».

El portavoz del IU en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha declarado por su parte que esta «macromanifestación» va a dar una voz potente y clara de que Alcoa no se cierra y el trabajo se mantiene, a la vez que se envía un mandato al Gobierno para que haga presión en esa línea.

Movilización de los sindicatos

Los sindicatos, por su parte, El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha pedido «respeto y dignidad» para la plantilla de la fábrica de aluminio, a través de una negociación en la que, si la empresa no se quiere quedar con la fábrica, «la venda de una vez y lo haga bien». Su homólogo en CCOO, José Manuel Zapico, ha calificado el día de histórico por el clamor popular de pedirle a la empresa que retroceda en su decisión de cerrar y lanzar el mensaje al Gobierno de que no lo puede permitir porque el aluminio es un sector estratégico y se tiene que producir en España. Juan José Estrada, de USO, ha recalcado que «cada vez tenemos más claro lo que queremos y esta manifestación es la visualización de que Alcoa no se cierra».

