La gastronomía toma las calles de Asturias

Quienes busquen un lugar para comer y beber este fin de semana en Asturias no tardarán en encontrarlo. Sin considerar la gran oferta hostelera de la región, solo con salir a la calle y pasear se toparán con algunos de los planes gastronómicos más destacados estos días, pues ocupan calles, parques y otros espacios públicos en varias localidades del Principado.

6 - 17 de agosto Paseo Gastro en Gijón

Ya están abiertas las 22 casetas que integran el Paseo Gastro de Gijón. Repartidas entre el céntrico paseo de Begoña y la calle Claudio Alvargonzález, junto al Puerto Deportivo, servirán a diario, hasta el 17 de agosto, un centenar de bocados diferentes, entre los que habrá hamburguesas, gyozas, croquetas y torreznos.

Las casetas estarán abiertas de 12.30 a 00.30 horas, un horario que se amplía en fin de semana y la Noche de los Fuegos (14 de agosto), uno de los momentos más esperados de la Semana Grande de Gijón.

8 - 14 de agosto Festival de la Cerveza de Avilés

Un clásico del verano en Asturias es el Festival de la Cerveza de Avilés, que se celebrará del 8 al 14 de agosto en la pista de La Exposición.

Esta 29 edición cuenta con una treintena de participantes, entre negocios y organizaciones locales, elaboradores y puestos de comida. Como en años anteriores, la oferta gastronómica se complementará con atracciones infantiles y música en directo. Los conciertos de este año corren a cargo de The classic Rock Banda (viernes), The Negados (sábado), Cover Planet (domingo), Fran Juesas (lunes), Silvidos y Gemidos (martes), Eleven (miércoles), La Movida (jueves).

8 - 10 de agosto Feria de productos ecológicos FAPEA en Llanera

El recinto ferial de Llanera vuelve a ser escenario de la Feria Agroalimentaria de Productos ecológicos de Asturias (FAPEA). Entre los días 8 y 10, un total de 68 puestos (26 asturianos, 41 de otras comunidades y uno de Portugal) mostrarán y venderán diversos productos agroalimentarios en horario de 11 a 20.30 horas (el domingo, hasta las 15.30 h).

Durante los tres días del certamen también habrá demostraciones de cocina, talleres y juegos infantiles, así como un espacio gastro.

Para el sábado, además, están anunciado un concurso de tapas ecológicas (18 h) y una degustación de churrasco IGP Ternera Asturiana y Sidra de Asturias ecológica.

Una mención aparte merecen las degustaciones de productos valencianos organizadas por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV), invitado especial en esta edición. Destaca la paella anunciada para el domingo a las 14 horas.

8 - 9 de agosto Fiesta de la Venera y jornadas del marisco en Navia

Coincidiendo el Descenso a Nado de la ría de Navia, la villa acoge este fin de semana una doble cita gastronómica. De un lado, la más que consolidada Fiesta de la Venera, que alcanza su edición número 33; de otro, las Jornadas del Marisco.

Como ya es tradición, la primera, organizada por la agrupación local de Manos Unidas, tendrá lugar en el parque Alfonso Iglesias el sábado, día 9, a partir de las 18 horas y el dulce típico naviego se servirá con tortilla y empanada. Lo recaudado mediante la venta de los platos, que tienen un coste de 6 euros, irá destinado a actuaciones en favor de mujeres y niños palestinos refugiados en Belén.

La reserva de platos se hará de 18 a 20 horas y los boletos se podrán adquirir en el rastrillo de Manos Unidas en Navia, en Mercería Lorena y la Parafarmacia La Dársena. En caso de lluvia, el reparto de la venera se trasladará a la Boutique del pan Virgen de la Barca.

Por otra parte, el viernes 8 y el sábado 9 se celebrarán las Jornadas Gastronómicas del Marisco, una iniciativa a beneficio del Club Náutico Remeros del Navia que tendrá lugar en la Dársena a partir de las 19.30 horas.

9 - 10 de agosto Hidromiel Fest en Candás

La oferta de ocio estival de Candás incluye la segunda edición del Hidromiel Fest y I Festival Internacional, una cita que se celebrará los días 9 y 10 en el entorno del colegio Poeta Antón de Mari-Reguera.

Además de la oferta de hidromiel, de las seis firmas elaboradoras que participan, el certamen contará con food-trucks, música y juegos infantiles, entre otras actividades.

9 de agosto Comida en la calle de Salas

El casco histórico de Salas se convertirá este fin de semana en un restaurante de excepción para quienes se animen a disfrutar de la comida en la calle. Esta fiesta de hermandad, impulsada por la Comisión de Fiestas, comenzó a celebrarse en el año 2019 y ya ha superado el millar de asistentes, por lo que parece más que asentada en el calendario festivo local.

En esta edición participan los restaurante La Gran Vía, Donde Juan, Uruguay, Berlín, La Luciana, Casa Pachón, El Arco y La Campa.

9 de agosto Espicha en Meré

En la comarca oriental, la cita gastronómica del fin de semana está en Meré, en el concejo de Llanes. El sábado, día 9, a partir de las 20 horas, se celebrará una gran espicha. No obstante, la animación comenzará a las 13 horas con una sesión vermú y una fiesta de la espuma. Por la noche, además, habrá música a cargo de DJ Oli.

