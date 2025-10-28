Madrid Fusión Dreams Asturias analiza el futuro de la alimentación: «Es uno de los nuevos sectores estratégicos»

Jessica M. Puga Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 17:07 | Actualizado 17:25h. Compartir

Madrid Fusión Dreams Asturias desembarcó en la Laboral de Gijón para definir el futuro en lo referente a la alimentación. La jornada ahondó tanto en la manera en que se consiguen los ingredientes como en la forma en que los reciben y perciben los consumidores. Se miró al pasado y, sobre todo, al futuro porque la jornada y la veintena de ponentes procedentes de tres continentes tenían la tarea de plantear los pasos a seguir en cuanto «a uno de los nuevos sectores estratégicos», se refirió Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, en referencia a la alimentación. Durante toda la jornada, se conectó la ciencia con la conciencia y la tradición con la tecnología colocando a la gastronomía en el centro. Porque cocinar, como manifestó durante la presentación la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, «es una forma de entender la vida». De ahí que durante todo el día se planteara esta como «herramienta de cambio, justicia y regeneración», enumeró.

Se trascendió el mero placer hedonista de degustar un suculento plato para ahondar en lo que cuenta y todo lo que implica su puesta a punto. De esta manera se habló de memoria, de paisaje y paisanaje, de empleo y de futuro en tanto detrás de un aparentemente simple plato de lentejas (que se convirtieron en protagonistas al recordar las que cocina Luis Alberto Lera) hay muchas familias protegiendo un territorio, un producto y una manera de hacer las cosas. Los cocineros Lera y Nacho Manzano, de hecho, demostraron cómo la gastronomía cuenta territorios y permite que estos se mantengan. «El paisaje habría que mirarlo de otra manera», animó el zamorano. «Hay que entender la tradición y atender a la gente mayor, que tiene una sabiduría innata. Es la que vela por la autenticidad que a veces se deconstruye», defendió Manzano.

Dreams Asturias definió también qué es la agricultura regenerativa y los superalimentos. Nuria Madeo es ingeniera técnica agrícola y explicó cómo el funcionamiento del campo «tiene muchas similitudes con nuestro propio organismo». Incidió en lo fundamental que es cuidarlo empezando por el suelo, que no hay que removerlo y sí utilizar estiércol y compost y dejar una cubierta vegetal para mantener su temperatura y humedad óptimas. Con su sistema, «conseguimos alimentos con más vitaminas D, C y D, calcio, magnesio y hierro, campos diez veces más fértiles y con mayor diversidad y, además, ahorrando costes a los tres años de empezar» a practicar agricultura regenerativa. Que la tecnología está aquí y nos ofrece muchísimas posibilidades habló Mercedes Iborra, CEO de VisualNAcert. La valenciana puso de manifiesto que «los superalimentos no son exóticos ni raros, sino lo que cultivamos a diario». Recordó que «la agricultura no ha hecho más que superarse con talento, ciencia y tecnología. Ahora también», auguró.

La africana Elizabeth Mpofu viajó a España por primera vez para compartir su historia y la de su comunidad. «Los pequeños agricultores están perdiendo el control de sus semillas tradicionales debido a la dependencia de los híbridos comerciales promovidos por las empresas multinacionales», manifestó. Directamente llegada desde Zimbabue explicó también cómo esa situación está amenazando la soberanía alimentaria y de semillas y cómo en su país las mujeres, tradicionalmente guardianas de esas semillas autóctonas, se enfrentan a un poder limitado y a poderes de decisión restringidos. Además, alertó acerca de que los jóvenes vean la agricultura como cosa de mayores y no como una profesión de futuro para sí mismo. La joven Elena Burillo dio algunas razones desde su experiencia. Esta 'agroinfluencer' zaragozana sabe por experiencia propia las dificultades que hay. El primero, que aún se sigue viendo el campo como perder. «Yo quiero impulsar y demostrar que hay un futuro, digno además, en la agricultura y la ganadería, que se puede vivir bien del campo y además con orgullo».