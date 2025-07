El 20% de los viajes de EMTUSA se pagan ya con la tarjeta Conecta para ahorrar

Aún no supone un incremento muy significativo, pero ya se está haciendo notar. Transcurrida una semana de la subida del precio del autobús municipal ... por el final de los descuentos, la tarjeta Conecta ya es utilizada como sistema de pago en EMTUSA, para ahorrar, en el 20% de los viajes que se realizan a bordo de sus líneas. Antes del 1 de julio el uso era más limitado, entre un 12 y un 14% de los usuarios viajaban con ella en los autobuses municipales y se empezó con un 6% cuando comenzó a funcionar la tarjeta del Consorcio de Transportes (CTA) en Gijón.

Las colas de la semana pasada delante de la oficina abierta por el CTA en la estación de autobuses de los Alsa evidencia que se están tramitando muchas solicitudes de la tarjeta Conecta. Según los últimos datos facilitados por la Consejería del Movilidad del Principado, ya hay más de 55.000 gijoneses que han pedido la tarjeta Conecta. Desde el pasado 1 de julio el viaje en autobús municipal con tarjeta ciudadana o tarjeta de EMTUSA cuesta 75 céntimos al perderse el descuento del 50% que se mantenía desde septiembre de 2022. Sin embargo, con la tarjeta del Consorcio de Transportes el viaje cuesta 45 céntimos. Ese precio se consigue porque el Principado ha ampliado su aportación y ha pasado a asumir el 30% del importe, mientras que el Ministerio de Transportes abona el 20% restante.

EMTUSA en su balance estadístico de los primeros cinco meses de este año –más de un millón de viajes realizados– ya había detectado un incremento del uso de la tarjeta Conecta el Principado, con una subida del 46% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, el concejal de Tráfico y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, compartió en redes sociales los planes del Gobierno central en relación con los descuentos para el transporte público, que se van a extinguir en los próximos seis meses para dar paso el próximo año a un nuevo abono único que permitirá viajar en todo el transporte público del país. «Si esta noticia se confirma, no será porque no lo hubiéramos avisado. Se confirma que el último tramo de ayudas, el que cubre desde julio hasta diciembre de este año, era una trampa o un chantaje porque no sabíamos si íbamos a tener continuidad», indicó Barcia, para defender su postura de no multar en la zona de bajas emisiones.