Carmen Moriyón: «El Puerto tiene asuntos más trascendentes como para frivolizar con Naval Azul»

Moriyón, sobre una alianza electoral PP-Foro: «No tengo una bola de cristal»

Durante la entrevista radiofónica, Carmen Moriyón se pronunció por primera vez sobre el pacto de colaboración firmado por el partido que preside, Foro Asturias, y el PP, en el ámbito de la Junta General. «Hay que unir fuerzas para hacer frente a un gobierno que no toma decisiones o las toma equivocadas» justificó, aunque al hablar de una posible coalición electoral en 2027 se mostró tajante. «Esos son cuestiones de futuro y no tengo una bola de cristal. ¿Le parece que tengo poco encima de la mesa? Ahora no estamos pensando en nada de eso», dijo.

Sobre los retrasos del plan de vías, la alcaldesa se mostró comprensiva con las quejas ciudadanas por los retrasos y aseguró que «el único logro seguro del mandato es la firma del convenio el próximo mes que supondrá tirar el puente, reordenar el tráfico y hacer los dos colectores».