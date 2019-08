Semana Grande en Gijón Sheila Posada: «Que comience la fiesta y que respetemos a las mujeres» 01:19 La patinadora Sheila Posada llama a una Semana Grande feliz para todos y segura para «nuestras vecinas, madres, esposas y todas las mujeres que nos visitan» | Defendió el deporte femenino y pidió respeto para quienes viven la fiesta desde el lado del trabajo M. F. ANTUÑA Sábado, 10 agosto 2019, 03:36

Emplazó e invitó a la fiesta, pero también al respeto, a la convivencia, a disfrutar sin molestar al de al lado, al goce mayúsculo, pero también a la moderación. Sheila Posada, la patinadora de las 131 medallas de oro, se colgó otra, porque no solo se acordó de todos los que participan de la Semana Grande pero no disfrutan de ella, sino que se la trabajan y porque clamó para que todas las mujeres puedan pasarlo pipa sin miedo, sintiéndose seguras. «Que nos respetemos, que respetemos a las mujeres, que nuestras vecinas, hermanas, madres, esposas y todas las mujeres que nos visitan se sientan seguras en las fiestas de Gijón, que en Gijón sabemos mucho de respeto, de convivencia y esta Semana Grande no va a ser menos», dijo antes de definir a gijoneses y asturianos como acogedores, amables, grandones y buenos de corazón y gritar bien alto: «¡Gijón, que comience la fiesta! ¡Viva la Semana Grande! ¡Viva el Club Patín Pelayo! ¡Viva Gijón! ¡Puxa Asturies!».

Sheila Posada había invitado ya antes a una «Semana Grande espectacular», a compartir la fiesta «con moderación respetando a los demás». Pidió dejar dormir a quien quiera, limpieza para las calles y respeto para quienes trabajan mientras otros están de folixa: taxitas, conductores de autobús, camareros, hoteleros, hosteleros, responsables de salvamento, heladeros, policías, bomberos, comerciantes, servicios de limpieza, artistas...

A todos ellos les dio el protagonismo final de un pregón que, acompañada solamente en el balcón por la alcaldesa, Ana González –que se encargó de presentarla–, y el concejal de Cultura, Alberto Ferrao, comenzó con comentarios de índole personal, confesándose sorprendida de haber llegado a ser quien dé el pistoletazo de salida a las fiestas de la ciudad. No fue ajena a «la contradicción» que supone llamar a la fiesta quien tan poco la ha catado por aquello de una vida dedicada al deporte. Pero, aclaró, «el deporte no está reñido con la música, con la gastronomía, ni con la cultura». Habló de sus recuerdos, siempre sobre patines, de cómo su hermano Iván fue el culpable de su pasión, de cómo desde el colegio Eduardo Martínez Torner, el Instituto Mata Jove y el campus universitario iba a patinar. «Nunca me he parado a pensar qué me he perdido, nunca he pensado qué era mejor o peor; para mí, el patinaje es un hábito del que he aprendido muchos y buenos valores que, a día de hoy, intento transmitir a quien conparte conmigo el día a día en Club Patín Pelayo y en las pistas», dijo. Aprovechó para pedir más apoyo y visibilidad para esta disciplina porque, a Gijón los grandes éxitos deportivos llegan sobre patines y, en muchas ocasiones, de manos de mujeres». «¡Viva el patinaje y viva el deporte femenino!».

Pese a lo dicho, apuntó que el patinaje de velocidad siempre ha sido un deporte en que mujeres y hombres han tenido igualidad de oportunidades y remuneraciones, escasas, pero iguales. Subrayó que Gijón dispone de una de las mejores pistas de España, pidió mimo y cuidado para ella y ya se lanzó a por una nueva victoria: «A finales de agosto intentaremos ganar una nueva medalla en el camponato de Europa». No será fácil y el entrenamiento obliga a vivir las fiestas de Begoña sin grandes excesos. «En cualquier caso, pienso disfrutarlas a tope». Y ya anunció que se dejará ver de paseo «por mi Gijón del alma, por el Arbeyal, por Poniente, por Cimavilla, por San Lorenzo y por la Providencia». Y habrá calamares, bocartes y hasta algún culín de sidra. «Qué rica está y qué poco la bebo, así que en estas fiestas brindad con unas botellinas por aquellos que no podemos tomarla».

Sheila Posada había salido al balcón después de que el tambor municipal, Manuel Durán, diera el toque correspondiente y de que en el escenario de la plaza Mayor Lorena Corripio, cantante de tonada, acompañada de los grupos folclóricos del Real Grupo de Cultura Covadonga, El Xolgoriu, Flor de Xaranzaina, Jovellanos, El Xiringüelu, Los Xustos y Trebeyu interpretaran la 'Danza de entrada' y 'Jota el Corralín' y 'Saltón'. Y tras el pregón, Víctor el de Cimavilla entono con el público como coro colectivo 'Gijón del alma' y 'Asturias patria querida'. Luego llegó la gala del XIX Festival Internacional de Bandes de Gaites Villa de Xixón.