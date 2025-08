Estudios geofísicos en la Campa Torres, en Gijón, como preludio a una nueva campaña de excavaciones

Finalizada recientemente la campaña arqueológica que este verano, durante un par de semanas, llevó a estudiantes del grado de Historia de la Universidad de ... Oviedo a trabajar en La Campa Torres junto a expertos del Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y personal municipal, la actividad sigue en el yacimiento. Durante estos días se están llevando a cabo estudios geofísicos con el objetivo de documentar posibles estructuras enterradas, la planificación de trabajos futuros y la adopción de medidas preventivas de conservación.

Estos trabajos son la antesala de lo que está por venir ya que a finales de septiembre o principios de octubre se confía en que se pueda iniciar una nueva campaña de excavaciones mucho más amplia y ambiciosa. El Ayuntamiento sacó a licitación los trabajos de 'rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos de las defensas y zona noreste del castro de la Campa Torres con fines turístico-culturales' con un presupuesto que supera los 1,3 millones de euros. Esta tercera fase del 'Proyecto Campa' se sufragará con fondos europeos Next Generation.

El contrato aún no está resuelto pero ya es público que, de las dos ofertas que se presentaron, la de la UTE formada por las empresas Patrimonio Global y Patrimonio Inteligente es la mejor valorada. Suya fue la propuesta más ecónomica (1.084.902 euros), además de no prever la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. La mesa de contratación le dio cien puntos. La otra oferta, la presentada por Proyecon Galicia, era más elevada (1.345.380 euros) y planteaba subcontratar la parte de arqueología. Obtuvo 82 puntos. Si aún no se ha procedido a la adjudicación de los trabajos es porque «se ha detectado un error en el proceso de validación de la firma» de uno de los dos representantes de la UTE, que se ha de subsanar para continuar con el procedimiento.

La de arqueología y restauración – que permitiría excavar la práctica totalidad de la muralla para después consolidarla y restaurarla–es solo una de las tres patas de un proyecto más amplio que, en conjunto, sumará 2,9 millones de inversión, y supondrá además trabajos para la mejora de la accesibilidad (con la instalación de pasarelas) y la digitalización de la visita.

Secuencia completa

Por lo que respecta a los trabajos que se llevaron a cabo en la segunda quincena de julio en una pequeña área de la zona de La Llanada, Rubén Montes, arqueólogo de la Fundación Municipal de Cultura, comentó que estos han permitido completar la secuencia histórica general del enclave. En él se localizaron vestigios de su ocupación durante la Segunda Edad del Hierro y de la posterior ocupación romana.