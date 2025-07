«Ya estamos encontrando material. La excavación promete»

Son parte activa del trabajo que se está llevando a cabo en el yacimiento de la Campa Torres, en Gijón. Algunos tienen experiencia ya ... en excavaciones arqueológicas. Para otros, es su primera toma de contacto con una materia a la que, hasta ahora, solo se han acercado de una forma teórica. Un grupo de estudiantes del grado de Historia de la Universidad de Oviedo participa estos días en la nueva campaña de excavaciones arqueológicas que se desarrollará durante dos semanas en la zona de La Llanada. A su lado, Fernando Rodríguez del Cueto, su profesor del área de Prehistoria, además de operarios del Ayuntamiento de Gijón y personal especializado del Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Hallazgos

Ana Villazón y Arturo Blanco, que acaban de concluir el segundo curso de la carrera, son dos de los que se estrenan este año y ya son conscientes de la dureza de la tarea que tendrán que acometer en las dos próximas semanas. «Prehistoria no es lo que más me gusta del mundo pero esta me parece una experiencia muy interesante para verano y espero aprender mucho», cuenta ella. A él sí que le interesa la Prehistoria, así que no dudó en seguir la recomendación de los docentes que le aconsejaron «que coja experiencia cuanto antes en la excavación». «Espero marchar pudiendo decir que en mi primera excavación encontré alguna cosa, aunque sea un pequeño trozo de cerámica», confía.

Arturo Blanco y Ana Villazón acaban de concluir el segundo curso de Historia y este verano se estrenan en los trabajos de excavación en la Campa Torres. Fragmento de cerámica hallado esta mañana en el yacimiento. Blanca Amorín y Blanca Suárez ya tienen experiencia en la Campa. Este año, repiten. Uno de los nuevos paneles colocados la pasada primavera, con información actualizada a partir de los últimos hallazgos en la zona. Nuevo vallado instalado en la zona del yacimiento conocida como La Llanada.

No parece difícil. Al menos no por lo que cuenta Alicia Suárez, alumna de cuarto curso del grado de Historia, para la que esta es su tercera campaña de excavaciones en la Campa Torres. Apuntando al final del rectángulo de unos ocho por cuatro metros cuadrados de superficie en los que va a trabajar este verano asegura que es allí «donde más material está saliendo ahora mismo. De momento promete mucho; ya estamos encontrando material y es el segundo día... Estamos encontrando sobre todo objetos de bronce y material óseo». Restos de huesos de animales que pueden arrojar cierta luz sobre la vida cotidiana en el castro durante la ocupación romana, «lo que comían o lo que usaban para cocinar esa comida. La basura de unos es el tesoro de otros», afirma.

Evolución desde la Edad del Hierro

A su lado, Blanca Amorín, para la que esta es su segunda experiencia en la Campa, apunta que «esta es una excavación muy interesante porque el castro estuvo en uso desde la Edad del Hierro hasta época romana y podemos ver la evolución del sitio».

Precisamente el objeto de esta nueva excavación, promovida por el Ayuntamiento de Gijón dentro del 'Proyecto Campa' y complementaria a la realizada el año pasado en la misma zona, es tratar de esclarecer algunos aspectos relativos a la secuencia histórica general del enclave, con especial atención a los niveles de la Segunda Edad del Hierro identificados recientemente. La parte superior del terreno, cuenta Rubén Montes, arqueólogo de la Fundación Municipal de Cultura, está «muy arrasada», sin embargo las capas inferiores están bastante bien conservadas. Mediante los materiales que ya se han recogido y la datación mediante carbono 14 realizada «tenemos claro que hay una ocupación en esta zona entre los siglos cuarto y primero antes de Cristo que es complementaria a la de arriba, aunque no sabemos si era también una ocupación doméstica o tenía otros usos».