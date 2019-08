«Los Fuegos fueron excelentes, felicito al anterior gobierno por contratarles» El espectáculo pirotécnico, desde la playa de Poniente, desde donde sí se vieron los Fuegos el pasado miércoles. / JOSÉ SIMAL La alcaldesa, Ana González, lamenta que «no corriese suficiente aire y que hacia el este se viese más la columna de humo que los voladores» S. MORÁN / M. NIETO GIJÓN. Sábado, 17 agosto 2019, 02:27

Transcurridos casi tres días de uno de los eventos que a más ciudadanos reúne en las calles de Gijón a lo largo de todo el año, aún se siguen compartiendo opiniones sobre los Fuegos de Begoña. La mayoría de los gijoneses y visitantes destacaron la originalidad y la variedad de efectos dispuestos por la empresa pirotécnica valenciana Ricardo Caballer S.A. (Ricasa), que repetía por segundo año consecutivo el encargo de iluminar el cielo gijonés la noche del 14 de agosto. Pero también hay muchos que aún se lamentan del fastidio que supusieron las nubes que se interpusieron entre ellos y el espectáculo y que les impidieron disfrutar de él con la luminosidad y nitidez deseadas.

La alcaldesa, Ana González, también se refirió ayer a este asunto. Lo hizo antes de participar en un acto en la Feria de Muestras. «Los Fuegos en sí fueron excelentes. Hablo de lo que concierne al montaje y a la puesta en escena», afirmó. Además, no titubeó a la hora de dar la enhorabuena a Foro por haber elegido a la compañía valenciana: «Felicito al anterior equipo, que fue quien les contrató. Aquí cada uno tiene que llevar su reconocimiento».

La regidora socialista también lamentó que las condiciones meteorológicas no favoreciesen una mejor visión del espectáculo. Le pareció «una pena que no corriese aire suficiente y que en ciertas zonas, más hacia el este, se viera más la columna de humo que los propios Fuegos. Pero, por ejemplo, en Poniente se vieron perfectamente. Por tanto, lo primero que debo decir es que, sinceramente, la calidad de los voladores fue muy buena, pero tuvimos algunos problemas que ojalá no se vuelvan a repetir en próximas ediciones», añadió.

El concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, también compartió sus sensaciones una vez finalizadas las fiestas de Begoña. Lo hizo durante la presentación de la nueva edición de la Fiesta de la Sidra Natural, en la Casa de la Palmera: «El sentir de Gijón, el dinamismo y la actividad frenética de estos días lo disfrutamos todos y todas», destacó antes de reconocer los problemas que hubo con los Fuegos «por la falta de visibilidad en algunos puntos, lo que siempre fastidia un poco, pero ante el viento no podemos hacer nada». De todos modos, el edil hace un balance positivo de la Semana Grande. «En las fiestas de Begoña ha habido muchísima participación de gijoneses y visitantes. Los hoteles y restaurantes están muy satisfechos con los resultados obtenidos en estos días de festejos», anotó.

Por su parte, Juan Manuel Humanes, encargado de la dirección de espectáculos de Ricasa sostuvo que «todo salió según lo previsto. Fuimos bien en los tiempos, en montaje y todo lo que nos concierne, pero las condiciones meteorológicas que se dieron eran las que eran, y no pudimos hacer nada al respecto». Para el responsable de la pirotécnica valenciana, éste es un riesgo al que se enfrentan cuando han de desplegar sus espectáculos en zonas costeras. Ahí «uno se la juega», confesó. «Aún así, desde la empresa consideramos que se vio muy bien, sobre todo en algunas zonas de la ciudad. Nos fastidió como al cincuenta por ciento de los espectadores que lo vieron desde el paseo del Muro, pero el otro cincuenta por ciento que lo vio desde Poniente tildó de diez nuestro espectáculo», apuntó Humanes.

El miércoles, el aire llegaba del oeste y se llevaba las nubes y el humo hacia el lateral de la playa de San Lorenzo: «Esto es una lotería. En San Juan, por ejemplo, llovió a mares y sin embargo salió todo genial y se veían perfectamente».

Humanes aseguró que el año que viene, «volvamos nosotros u otra empresa, si las circunstancias vuelven a ser como las que se dieron en esa franja horaria de la noche del miércoles, pues va a suceder algo similar a lo que ha pasado en esta edición. Es lo que tienen los fuegos artificiales en el mar».