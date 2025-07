«A trote y a galope» avanza Huerces, una parroquia de Gijón «unida y activa»

Jana Suárez Gijón Viernes, 18 de julio 2025, 06:53 Comenta Compartir

La historia de la parroquia de Huerces está condicionada por la presencia en su territorio de parte de las instalaciones de la mina La Camocha, en su pasado más reciente, y por la Vía Verde, en la actualidad. Siendo una de las menos pobladas, –su población ronda los 350 habitantes– del concejo y con una extensión de 5,3 kilómetros cuadrados, Huerces, más conocida por su topónimo en asturiano Güerces, es una parroquia que ha sabido adaptarse a los tiempos y ha crecido en población gracias, entre otras cosas, a la llegada del turismo activo y sostenible a la parroquia, que también ha conllevado la generación de empleo.

La pasión por los caballos llevó a Aida Mercado a montar un negocio que «incluyera ese amor por estos animales y mi dedicación así como transmitir mis conocimientos». No encontró Mercado mejor lugar que Huerces. «Este entorno es maravilloso», afirma la gerente del centro ecuestre Picu'l Sol que, al poco tiempo, también se trasladó a vivir a la parroquia. «Las vistas son increíbles y el paisaje es una maravilla aunque demando que el Ayuntamiento abra más viales para poder hacer rutas de caballo y que se controle la velocidad de los coches». Lo hace mientras muestra a este periódico dos de los caballos con los que cuenta en el centro ecuestre y que son agasajados por los vecinos. «Me han acogido como una más. No puedo estar más feliz», asevera Mercado. Por su parte, la presidenta de la vocalía de la mujer, Isabel Álvarez Criarte lo tiene claro: «es que la gente se saca el carné pero luego no respeta las señales y esto quieran o no es un pueblo y hay muchos niños y mayores paseando». La solución, entre otras, pasa para Criarte por «colocar badenes y poner cámaras de límite de velocidad y así poner multas. Ya verás cómo aprenden», asegura la presidenta de la vocalía de la Mujer que pone en valor el desarrollo de numerosos cursos. «Pero lo que más nos gustan son las excursiones. Hace unos días fuimos a Colombres todas vestidas de blanco y lo pasamos genial. Es ya una tradición», subraya Criarte.

Sendas para ciclistas

Destaca Santiago Izquierdo, presidente de la asociación de vecinos 'La Atalaya de San Martín de Huerces', la unidad de sus habitantes y que «somos como una gran familia», y lo relata a EL COMERCIO, rodeado de habitantes de todas las edades «porque aquí todos nos ayudamos», confiesa Izquierdo quien aprovecha para pedir «la mejora de varios caminos y sobre todo su mantenimiento y limpieza. Necesitamos tener las vías despejadas, más aceras y sendas peatones y para los ciclistas porque aquí viene mucha gente del centro de Gijón tanto a caminar como a andar en bicicleta», dice Izquierdo. Lleva toda la vida viviendo en Huerces, Loli Medina y está encantada. «No podría estar en otro sitio mejor. Me gusta todo de Huerces pero hay que darle un tirón de orejas al gobierno municipal para que pasen por aquí y controlen que no se hagan botellones en el entorno de la iglesia. Además llevamos años pidiendo que arreglen las barandillas rotas que hay entre el puente que está entre San Martín de Huerces y Leorio», denuncia Medina.

Rehabilitación de fuentes

Cuenta esta parroquia situada a menos de 10 kilómetros del centro de Gijón, con varias fuentes pero «el estado de muchas es deplorable. En concreto, hay dos sobre las que hay que actuar con urgencia: la fuente de Santa Cecilia– llevamos más 20 años solicitando que la rehabiliten– y por no tener, no cuenta ni con grifo; y la fuente de Cabuezo, que está abandonada y continuamente pierde agua, explica Isabel Álvarez Cadrecha, vocal de la asociación. Natural del barrio de Santa Cecilia, Cadrecha camina todos los días por su parroquia «a la que adoro. Soy una privilegiada por vivir aquí. Cuando quiero voy a Gijón y tengo muy cerca Pola de Siero. Esto es un paraíso que pocos conocen y queremos que la gente descubra, pero sobre todo que respete y que nos ayuden a cuidar la parroquia», concluye Isabel Cadrecha.