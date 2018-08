Moriyón convoca un Pleno extraordinario para hablar sobre el 'caso Enredadera' El Pleno se celebrará el 16 de agosto con el fin de ofrecer toda la información disponible al respecto IVÁN VILLAR Gijón Lunes, 6 agosto 2018, 13:22

Después de que todos los grupos de la oposición urgieran al gobierno municipal a dar explicaciones sobre las relaciones con el Ayuntamiento de Gijón de las empresas implicadas con el 'caso Enredadera', Carmen Moriyón ha convocado para el 16 de agosto un Pleno extraordinario en el que pretende ofrecer toda la información disponible al respecto.

Esta mañana, durante la tradicional ofrenda floral frente a la estatua de Jovellanos, la regidora aseguró que ya ha encargado a los servicios municipales un «exhaustivo rastreo» sobre los contratos con estas sociedades, así como cualquier otra participación o interés en los procesos de licitación municipales.

La alcaldesa ha pedido los informes a la interventora municipal, al secretario de la Junta de Gobierno, al jefe de la Asesoría Jurídica, a la secretaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y a la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento.

«Yo no he tenido ningún contacto político ni ninguna reunión con lo que entiendo las personas que aparecen en los medios de comunicación», ha recalcalcado referente a los supuestos investigados. No le consta, según ella, que desde los Juzgados, a día de hoy, hayan solicitado cualquier tipo de documentación al Ayuntamiento relacionada con este caso.

Dicho esto, ha apuntado que ya en Comisión de Hacienda se comunicó que no constaba relación del Ayuntamiento con empresas vinculadas al caso'Enredadera'.