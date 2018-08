La trama quería 'fichar' a Jaime Rabanal para influir en Asturias El exconsejero Jaime Rabanal. / Álex Piña Las conversaciones intervenidas por la Policía al socio de Ulibarri detallan supuestos contactos con el expresidente regional Francisco Álvarez-Cascos «para dar un repaso a toda Asturias» EFE Lunes, 6 agosto 2018, 16:11

Las conversaciones intervenidas por la Policía al empresario Ángel Luis García 'El Patatero', en prisión provisional por el 'caso Enredadera' junto a su socio José Luis Ulibarri, detallan supuestos contactos con el exministro Francisco Álvarez Cascos y el experto designado por Castilla y León para la financiación autonómica y exconsejero asturiano, Jaime Rabanal, para tratar de influir en Asturias.

Se trata de un diálogo interceptado el 12 de septiembre de 2017, entre el empresario y el exjefe de Policía Local de Oviedo, José Manuel Torres, a quien explica que ha quedado a comer con «Francisco», lo que es interpretado por el informe de la Policía como una referencia a Francisco Álvarez Cascos, «para dar un repaso a toda Asturias y a todo».

Más adelante, en la misma conversación de algo más de once minutos de duración, el empresario abunda en que la reunión de la que habla con Álvarez-Cascos va a estar «muy vinculada con el Ayuntamiento de Gijón» y contratos con esta administración -«varias cosas que tenemos ahí»-, mientras que se plantean que «hay que ver la oficina» que pretenden abrir en esta ciudad asturiana y también en Oviedo.

Consultado por Efe, un portavoz de Foro Asturias, el partido del que Francisco Álvarez-Cascos es secretario general, ha señalado que este no iba a hacer declaraciones relacionadas con este asunto.

Para el fin de abrir oficina en las ciudades asturianas, el empresario habla de que estuvo reunido con Jaime Rabanal, de quien recuerda que fue consejero del Principado de Asturias y de quien dice que es «muy amigo del alcalde de Oviedo, muy íntimo amigo», algo que ha negado el político asturiano quien ha dicho que ni siquiera conoce al regidor ovetense.

Además, 'El Patatero' añade que la «consejera de Economía» -el nombre del departamento es de Hacienda y Sector Público- del Gobierno asturiano, Dolores Carcedo, «es una empleada de él», en referencia a Rabanal, mientras que añade: «esta chica estuvo conmigo todo el tiempo, o sea, se puso ahí y lo que quieras Ángel, hablamos con ella porque el tema de Aitor, de Infaplic,(ininteligible) los tienen los ayuntamientos pasado al Principado». «El Principado lo que hace es pasar, todos los recibos del Ayuntamiento de Gijón o del Ayuntamiento de Oviedo para el Principado», resume el empresario, quien seguidamente añade que «lo que hay que hacer es ir a ver a la consejera y, me lo consigue Jaime, y Jaime me ha dicho que él me busca un chaval de confianza para que nos lleve Asturias».

Fuentes de la Consejería de Hacienda del Principado han señalado a Efe que tienen un «desconocimiento total del asunto» y que nadie solicitó reunión alguna con su titular para abordar ese tipo de cuestiones.

Sobre su aparición en esta conversación, Rabanal ha afirmado que está muy afectado por verse involucrado en este caso por las alusiones de Ángel Luis García, a quien conoció en un curso que organizan la Universidad de Oviedo y la Universidad de León en el municipio leonés de Astorga. «Estaba por allí (el empresario) y me llamó», ha explicado Rabanal, quien ha reconocido que tomó «un café» y que llegó a entregarle dos currículos de un informático y un arquitecto, aunque ha negado que se tratara de asuntos fuera de la legalidad, sino de personal para la empresa.

También ha negado Rabanal que a él le llegara propuesta alguna o las intenciones de los empresarios de la trama de incorporarle como consejero a alguna de sus empresas, después de conocer por las conversaciones publicadas que lo que quería «El Patatero» era contar con él. «Vamos a hilvanar muy bien todo, incluso estoy valorando, porque lo voy a hablar con Ulibarri también, para que en Asturias esté de consejero Jaime Rabanal», concreta en la misma conversación.

«No llegamos a hablar nada de eso», ha afirmado Rabanal, quien desde febrero hasta diciembre pasado 2017 ejerció como experto designado por la Junta de Castilla y León para participar en los trabajos técnicos sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, por lo que estas conversaciones incluidas en el sumario se produjeron en ese mismo periodo.