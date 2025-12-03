Nieves Roqueñí emplaza al Ayuntamiento de Gijón a que fije «sus intereses» en los terrenos de Jove

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, anunció ayer, durante una visita al nuevo mural del tramo final de la Punta ... Lequerica del muelle local, que «2026 será un año en el que se nos tiene que ver actuando en la ciudad». Hacía referencia así la exconsejera socialista a la inminente adjudicación del «plan de choque» de mejoras del Puerto Deportivo. «Estamos pendientes de la formalización del contrato para esas mejoras que tanta faltan hacen en esta zona, empezando por las baldosas, toda la pintura de las vallas y la reposición de elementos», explicó Roqueñí, que espera que esté listo «en primavera».

La presidenta de El Musel también avanzó que «el próximo año tenemos mucho que trabajar en el plan PROA», en referencia al Proyecto de Reforma, Ordenación y Accesibilidad, con el que el Puerto quiere llevar a cabo acciones de mejora en toda la fachada marítima gijonesa de su competencia. «La relación puerto y ciudad es algo que me he tomado con mucha ilusión y esta obra también es un ejemplo de lo que se puede intervenir el puerto en la ciudad, en una zona además tan emblemática y a la que le hacía falta también una mano de pintura y si encima es artística y gusta a la ciudadanía de Gijón, habremos encontrado la cuadratura del círculo», argumentó sobre el mural diseñado y ejecutado por Juan Vega y Vera Galindo, en el que el Puerto invirtió 18.000 euros.

La nueva piel del dique, bautizada como 'Xixón ye marineru', refleja elementos representativos de Cimavilla, como 'les pescaderes' o Rambal, y de la actividad portuaria, como la estiba de contenedores.

J. C. Román

En cuanto al futuro de los terrenos del Puerto en Jove, que Nieves Roqueñí se mostró dispuesta a ceder gratuitamente al Ayuntamiento después de que el pleno municipal aprobara una iniciativa de IU y Podemos en ese sentido, situó la pelota en el tejado del Consistorio. «Nos tienen que concretar sus intereses», dijo.

«El Ayuntamiento nos envió la carta en septiembre con el acuerdo plenario, le contestamos para que nos concretasen lo que querían que tramitásemos y estamos esperando porque lo iban a mirar a nivel técnico, pero todavía no hemos tenido contestación por lo que no nos hemos puesto a trabajar sobre ello», argumentó Roqueñí.