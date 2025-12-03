El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Miembros del jurado y los autores del nuevo mural que envuelve el tramo final de la punta Lequerica, con Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto, y José Luis Barettino, director general, este martes, durante una visita al dique. Juan Carlos Román

Nieves Roqueñí emplaza al Ayuntamiento de Gijón a que fije «sus intereses» en los terrenos de Jove

La presidenta del Puerto de Gijón anuncia que 2026 «arrancará con el plan de choque del Puerto Deportivo y se nos verá actuando en la ciudad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, anunció ayer, durante una visita al nuevo mural del tramo final de la Punta ... Lequerica del muelle local, que «2026 será un año en el que se nos tiene que ver actuando en la ciudad». Hacía referencia así la exconsejera socialista a la inminente adjudicación del «plan de choque» de mejoras del Puerto Deportivo. «Estamos pendientes de la formalización del contrato para esas mejoras que tanta faltan hacen en esta zona, empezando por las baldosas, toda la pintura de las vallas y la reposición de elementos», explicó Roqueñí, que espera que esté listo «en primavera».

