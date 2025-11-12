Los vecinos de El Natahoyo inician una ronda con los grupos políticos para frenar el traslado del Albergue Covadonga

María Agra Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Se sienten engañados y preocupados por la falta de transparencia del Ayuntamiento de Gijón. El malestar de los vecinos de El Natahoyo por el traslado de los usuarios del Albergue Covadonga a las instalaciones del Hogar de San José continúa creciendo y, después de la manifestación que siguió este lunes a la alcaldesa desde la capilla de San Esteban del Mar hasta el Consistorio, la asociación vecinal Pando, de Poniente, ha decidido iniciar una ronda de reuniones con los grupos municipales para exigir una solución alternativa y que se detenga la mudanza.

«Nos mintieron y, a partir de ahí, los vecinos creen que les van a mentir otra vez», afirmó su vicepresidente, Javier Palacios, quien asegura que la asociación mantendrá su apoyo «incondicional» a los vecinos y la plataforma ciudadana que está organizado protestas contra esta medida. «Nosotros no hemos organizado ninguna manifestación, pero hemos apoyado a los vecinos, como no puede ser de otra manera. Defendemos causas justas y creemos que un centro de menores no debe acoger adultos con diferentes problemáticas. Es una contradicción que se quieran crear entornos seguros para los menores y, al mismo tiempo, introducir personas con problemas y adicciones», subrayó.

Explicaciones «poco creíbles»

Tampoco confían en las explicaciones que les ofreció Servicios Sociales en la reunión mantenida el 29 de octubre, que tildan de «vagas y poco creíbles». Se les aseguró que el traslado será temporal y que no habrá contacto entre menores y adultos, una promesa que, a su juicio, «oculta ciertas verdades». «Como no salgan volando… Mariano Pola es la calle que es», ironizó Palacios.

La asociación ha iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos para conocer su postura y exigir soluciones. Este martes se vieron con el PSOE y el lunes solicitaron una reunión a Foro, para la que esperan recibir respuesta en los próximos días. «Queremos saber qué opinan y trasladar toda la información a los vecinos», señaló. También recordó que, cuando ganaron las elecciones de 2011, «Foro y PP prometieron respetar los entornos escolares» e incidió en que «no se puede resolver un problema generando otro».

Lo que tienen claro es que «lo que está pasando ahora en Laviada no es de recibo y no lo queremos para nuestros vecinos». Por eso instan al Ayuntamiento a replantear sus políticas sociales y ofrecer «atención más individualizada a grupos dispersos», en lugar de concentrar a todos en un mismo espacio. «Con un presupuesto de más de 600 millones de euros (para servicios sociales en Asturias), es surrealista que la única solución sea un centro de menores rodeado de colegios», criticó. Por tanto, advierten, seguirán movilizándose. «La gente no quiere que le mientan y nosotros seguiremos informando a todos con la verdad, no con medias tintas ni con mentiras», concluyó.