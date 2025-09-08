«Vuestros valores, esfuerzo, dedicación y generosidad son la base del Grupo» La entidad homenajeó a 143 socios para celebrar el Día de Asturias y recibió el trofeo como campeón de las Olimpiadas del Club Natación Helios de Zaragoza celebradas por su centenario

Eva Hernández Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025

De «muchas emociones, significado y sentimiento». Así fue esta mañana vivida en el Grupo Covadonga en la que se entregó las distinciones que el Grupo otorga cada año a sus socios por el Día de Asturias, en los que se reconoce a sus deportistas olímpicos y medallistas en campeonatos nacionales y/o internacionales durante el último año. Fueron, en total, 134 los premiados entre deportistas, técnicos y jueces.

A estos se unieron cinco olímpicos, además de Lisardo Argüelles, elegido Grupista Ejemplar, a Francisco Javier 'Pachu' Muñiz, por su trayectoria deportiva y los empleados Oleg Shelestenko (servicios generales) por sus 25 años de trayectoria laboral en el club y, por primera vez, se homenajeó a un trabajador por sus 50 años en el Club, el honor recayó en Javier Chauseiro, encargado de instalaciones dentro de la categoría de servicios generales.

El día de hoy era un reconocimiento a estos homenajeados. «Sois quienes representáis lo mejor de nuestra entidad, quienes lleváis el espíritu grupista por todo el mundo y quienes dais sentido a la historia que compartimos. Vuestros valores, esfuerzo, dedicación y generosidad son la base de este Grupo», indicó el presidente, Joaquín Miranda.

El primero en subir al escenario fue Pachu Muñiz, quien fue palista y es técnico de la sección de natación desde los 80, donde ahora dirige al equipo máster. Tras recibir una pequeña figura de la Santina como reconocimiento, dijo ante el atento público que este era «un momento inolvidable». Para Muñiz, «este premio es un sueño», porque nunca pensó que él pudiera recibirlo. Para el homenajeado, el Grupo es «una segunda casa», durante esta mañana pudo apreciar «el cariño de muchísima gente que te quiere y acompaña». Por eso, delante de todos los grupistas, no quiso olvidarse de todos aquellos que, como él «llevan el veneno de la natación por dentro».

Tras bajar del escenario, recogió el testigo Lisardo Argüelles, Grupista Ejemplar de este año. Ingresó en el club en septiembre de 1954. A sus 94 años, actualmente es el socio número 5 del club y presidente de la Asociación de Veteranos. Argüelles vio los inicios del grupo en 1938 cuando la entidad «nació de la nada, en una huerta». Durante sus 75 años de socio «los recuerdos son inmensos». Ahora, se llena de orgullo cuando piensa que son «la sociedad polideportiva amateur más importante del Europa». Un título que, como indicó, «se hizo gracias al esfuerzo, amor y trabajo de todos». Antes de terminar su discurso le deseó «larga vida» a la entidad.

Cuando llegó el turno de Oleg Shelestenko una gran sonrisa cubría su rostro al recordar estos últimos 25 años. «Es un orgullo representar la entidad, tanto como socio como empleado», declaró a este periódico. «El tiempo ha pasado volando, estoy muy agradecido», añadió. Sobre los años venideros, Shelestenko espera «que el Grupo Covadonga siga desarrollándose y creando campeones así como bienestar social y deportivo».

A pesar de que este no es año olímpico, el Grupo dio algunas de las distinciones que el año anterior habían quedado sin entregar. Estas fueron para Daniela Álvarez Mendoza, en voley playa; a Pabalo Carreño, medalla de bronce en tenis en los Juegos Olimpicos de Tokio de 2020; María López, capitana de la selección española femenina de hockey, Sara Ouzande, que ocupó el sexto lugar en la prueba de K4 500 m en las Olimpiadas de París 2024 y Ramón Trespalacios, parte del equipo médico de la Villa Olímpica. Luego, se entregaron las 134 placas correspondientes a «los 134 nombres y trayectorias que simbolizan el esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte», recalcó Miranda. «Cada uno de ellos ha llevado los colores del Grupo con orgullo», apostilló.

Por su parte, la entidad también recibió el trofeo de Club Campeón del Club Natación Helios Zaragoza, que ganó durante las Olimpiadas celebradas con motivo del centenario del club zaragozano. Para hacer entrega de este premio, hasta Gijón acudió el presidente, José María Esteban; el embajador del centenario, Fernando Arcega y Rafael Feliz, presidente del centenario.

Previo al acto de homenaje, el día comenzó con la actuación de Coros y Danzas del Grupo Covadonga. acto seguido se realizó la procesión de la Santina y la ofrenda floral en el Busto de Jesús Revuelta por los socios grupistas fallecidos. Tras ello, se celebró una misa a cargo del párroco Andrés Fernández.