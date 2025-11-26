El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista, advierte al secretario de Estado norteamericano que «se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenirnos»

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El tono del enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos ha subido en las últimas horas unos cuantos decibelios. El responsable esta vez de enturbiar aún ... más las relaciones entre ambos países ha sido uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien ha arremetido contra la mano derecha de Donald Trump. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha sido objeto de su ira durante una marcha de apoyo al régimen chavista en Caracas. «Imbécil» o «payaso» son algunos de los insultos que ha recibido el exsenador por Florida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  8. 8 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»

Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»