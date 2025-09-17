El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El recién nombrado primer ministro francés, Sébastien Lecornu. AFP

Lecornu no logra pactos para gobernar y se enfrenta este jueves a una huelga general

El Partido Socialista y la extrema derecha de Le Pen reprochan al nuevo jefe del Ejecutivo francés su falta de concreción tras el primer contacto

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:20

El suspense permanece en Francia sobre la estrategia del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, para resistir en el cargo y sacar adelante los presupuestos del ... año que viene. El responsable del Ejecutivo se reunió este miércoles por primera vez con los representantes de la oposición. El futuro de Lecornu, que todavía no ha compuesto su Gobierno, depende de estas complejísimas negociaciones, sobre todo con el Partido Socialista (PS) y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés). Pese a la primera toma de contacto, la viabilidad de este acuerdo sigue siendo toda una incógnita. En ese contexto, este jueves está convovada una huelga en todo el país contra los recortes anunciados por el Ejecutivo. Se prevé que sea masiva.

