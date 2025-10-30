El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El líder de D66, Rob Jetten, tras conocerse los primeros resultados, que dan 26 escaños a su partido. EFE

Los liberales frustran las aspiraciones ultras en Países Bajos para alivio de la UE

El empate virtual entre D66 y el Partido por la Libertad dificulta la llegada al poder de los populistas, que pierden once escaños

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:13

Comenta

Con un empate virtual entre el Partido por la Libertad (PVV) -la formación del ultraderechista Geert Wilders- y los liberales Demócratas 66 (D66) en las ... elecciones celebradas el miércoles en Países Bajos, la atención se centra ahora en el recuento de votos. Los liberales (16,9% de los sufragios) aventajaban al cierre de esta edición a los populistas (16,7%) por poco más de 15.000 papeletas, aunque ambos obtendrían con estos números 26 escaños. Estos resultados suponen un mazazo para Wilders, que pierde 11 asientos en el Parlamento neerlandés, y este retroceso unido al veto de los grupos tradicionales enfrían las posibilidades del líder ultraderechista de formar parte de la futura coalición de gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  8. 8

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  9. 9 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  10. 10 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los liberales frustran las aspiraciones ultras en Países Bajos para alivio de la UE

Los liberales frustran las aspiraciones ultras en Países Bajos para alivio de la UE