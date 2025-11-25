El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Emmanuel Macron. AFP

Macron niega que Francia vaya a enviar a sus jóvenes a la guerra de Ucrania

El presidente galo matiza las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor y recuerda que el objetivo de la Coalición de Voluntarios es mandar tropas tras un hipotético acuerdo de paz

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha matizado las polémicas declaraciones de la semana pasada del general Fabien Mandon, jefe del ejército galo. La intención de « ... sus palabras fue deformada, (…) las sacaron de contexto», defendió el jefe del Estado en una entrevista difundida este martes por la mañana en la cadena de televisión M6 y en RTL, la emisora de radio privada más escuchada en el país vecino. El inquilino del Elíseo quitó hierro a la intervención del responsable de las fuerzas armadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Macron niega que Francia vaya a enviar a sus jóvenes a la guerra de Ucrania

Macron niega que Francia vaya a enviar a sus jóvenes a la guerra de Ucrania