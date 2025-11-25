Macron niega que Francia vaya a enviar a sus jóvenes a la guerra de Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha matizado las polémicas declaraciones de la semana pasada del general Fabien Mandon, jefe del ejército galo. La intención de « ... sus palabras fue deformada, (…) las sacaron de contexto», defendió el jefe del Estado en una entrevista difundida este martes por la mañana en la cadena de televisión M6 y en RTL, la emisora de radio privada más escuchada en el país vecino. El inquilino del Elíseo quitó hierro a la intervención del responsable de las fuerzas armadas.

«Disponemos de todos los conocimientos y de la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú (…). Lo único que nos falta, y en ese sentido (los regidores) tenéis un rol mayor, es la fuerza del espíritu de aceptar que podemos sufrir para proteger lo que somos», había asegurado Mandon el 18 de noviembre durante un acto en el Congreso de los Alcaldes de Francia. «Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a perder a sus hijos (…) y a sufrir económicamente porque las prioridades no irán a la producción militar, entonces estamos en peligro», añadió.

Al abrir la puerta a una guerra directa entre Rusia y la OTAN en el horizonte de 2030 y, sobre todo, al utilizar una fórmula chocante como «perder a sus hijos», esas declaraciones generaron un gran revuelo, además de suscitar duras críticas por parte de la oposición. Después de prácticamente una semana de polémica, Macron ha negado que Francia «vaya a enviar a sus jóvenes a Ucrania» a hacer la guerra. «Cualquier soldado de la nación se compromete a sacrificarse, pero esto no significa que tengamos que explicar a todos los franceses que deberán sacrificarse. Esto no tiene ningún sentido», ha defendido el presidente en una entrevista concedida desde Luanda (Angola), donde participó el lunes en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.

'Mili' voluntaria

Esta intervención tuvo lugar pocas horas antes de que el dirigente francés copresidiera el martes por la tarde la reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios, destinada a comentar las negociaciones en Ginebra entre dirigentes ucranianos, estadounidenses y europeos sobre el plan de paz propuesto por Washington para acabar con la guerra. Macron recordó que uno de los objetivos de esa alianza es enviar soldados europeos a la antigua república soviética, tras un hipotético acuerdo de paz, en aras de «entrenar» a las tropas de Ucrania y garantizar la seguridad en algunas zonas. Moscú considera, sin embargo, la presencia de militares de países de la OTAN como algo inaceptable ante un eventual pacto.

DOCUMENT RTL / M6 INFO - "Accepter de perdre nos enfants" : "Son propos a été déformé, il a été sorti de son contexte (….) Il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier, ça n'a aucun sens"@EmmanuelMacron avec @ThomasDespre dans #RTLMatin pic.twitter.com/cvR2cHNo8o — RTL France (@RTLFrance) November 25, 2025

«Aquellos que iniciaron la guerra son los rusos y solo Rusia no quiere la paz», dijo Macron. El presidente también confirmó el anuncio el próximo jueves -filtrado y comentado en la mayoría de medios galos estos últimos días- de la creación de una 'mili' voluntaria. Este dispositivo, parecido al aprobado recientemente en Alemania, tendría como objetivo formar a unos 2.000 o 3.000 jóvenes el primer año y después entre 10.000 y 50.000 a partir de 2030.

De hecho, esta 'mili' voluntaria reemplazará el Servicio Nacional Universal, impulsado en 2018 por el presidente y que ha terminado siendo un fracaso. A pesar de que Macron había anunciado en enero de 2024 su obligatoriedad a partir de septiembre de 2026 -los jóvenes podían elegir entre una formación cívica o castrense- el primer ministro, Sébastien Lecornu, la suprimió en septiembre por motivos presupuestarios y tras las duras críticas por parte de sindicatos estudiantiles. Finalmente, Francia apuesta por un programa menos ambicioso y con una vocación solo militar.