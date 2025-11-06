El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Militares polacos durante una sesión de entrenamiento. EFE

Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

El Gobierno avanza que «la mayor formación en defensa de la historia del país» estará dirigida a «todos los ciudadanos» para no estar desprevenidos, «como le ocurrió a Ucrania» con la invasión

T. Díaz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Ante el temor de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine traspasando sus fronteras, Polonia ha decidido dar un paso más para blindarse ante ... un hipotético escenario bélico con Moscú. Varsovia, convertido ya en el tercer mayor ejército de la OTAN al destinar a gasto militar el 4,7% de su PIB, más que ningún otro miembro de la Alianza, se ha propuesto ahora entrenar militarmente a unos 500.000 voluntarios hasta finales de 2026. Se trata de «la mayor formación en defensa de la historia del país», según ha anunciado este jueves el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa