Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

Ante el temor de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine traspasando sus fronteras, Polonia ha decidido dar un paso más para blindarse ante ... un hipotético escenario bélico con Moscú. Varsovia, convertido ya en el tercer mayor ejército de la OTAN al destinar a gasto militar el 4,7% de su PIB, más que ningún otro miembro de la Alianza, se ha propuesto ahora entrenar militarmente a unos 500.000 voluntarios hasta finales de 2026. Se trata de «la mayor formación en defensa de la historia del país», según ha anunciado este jueves el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

El nuevo plan, denominado 'Siempre preparados', estará dirigido «a todos los ciudadados polacos que deseen beneficiarse de él», ha avanzado Kosiniak-Kamysz. De hecho, se prevé que incluya sesiones individuales y grupales «destinadas a los jóvenes, incluso a los que cursan la primaria o la secundaria, así como a los trabajadores y empresarios, incluidas las personas mayores», añadió.

«El pueblo de Ucrania fue tomado por sorpresa. En el momento en que estalló la guerra, carecían de estas habilidades de respuesta a las crisis. Nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario», ha advertido el titular de Defensa polaco, para quien la medida constituye una excelente fórmula para disuadir una eventual agresión enemiga. Éste ha sido, de hecho, el gran objetivo que se ha propuesto el país desde que estalló la invasión de Ucrania a finales de febrero de 2022.

Como un primer paso en el adiestramiento militar de medio millón de ciudadanos, el Gobierno espera formar a unas 100.000 personas antes de que termine este año y a «aproximadamente 400.000» al cierre de 2026, según ha detallado el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk. Los interesados podrán inscribirse desde ahora a través de una aplicación móvil oficial muy utilizada en Polonia y el entrenamiento que reciban les permitirá estar mejor preparados en caso de una escalada bélica de Rusia, a quien las autoridades consideran su mayor amenaza.

La iniciativa 'Siempre preparados', anunciada por primera vez en marzo por el primer ministro, el europeísta Donald Tusk, aparte de las sesiones individuales y grupales pretende incluir el año próximo cursos de 'Educación con el Ejército', además del denominado servicio militar obligatorio voluntario. El propósito es claro, contar con «un ejército de reservistas» en el momento de mayor inestabilidad regional, como ha explicado el Gobierno, que ha destacado asimismo que en 2026 el desembolso en Defensa alcanzará la cifra récord del 4,8% del PIB, el doble del objetivo marcado por la OTAN a sus aliados.