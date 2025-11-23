El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Davidi Villa y Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, se saludan durante el acto de los Premios Quini. José Simal
Ida y vuelta

De la nostalgia al enfado

Juanma Castaño

Juanma Castaño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Devoro el periódico a primera hora. A veces incluso, presa del insomnio, espero a que la app Kiosko y Más actualice la portada de madrugada ... para quedarme dormido sabiendo que ya casi he puesto un pie en el día de mañana. Esta semana, me ha llenado de nostalgia y casi tristeza, ver las piscinas de la Universidad Laboral en ese estado decrépito. No sabía que estaban así. Allí aprendí a nadar. Un curso de verano, unas semanas de autobús desde e El Llano hasta el imponente recinto de la Universidad y mucho miedo los primeros días. Recuerdo a los monitores con una especie de gancho largo con el que subían a flote a los que se hundían. Eran preciosas, con esos puentes, grandes y limpias. Ojalá que vuelvan a lucir así y que aprendamos que es más barato cuidar que abandonar y rehabilitar.

