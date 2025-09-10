El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio de Maternidad, completamente saqueado. Mario Rojas

El alcalde de Oviedo pide ver «realidades» en el viejo HUCA porque «barrunto una demora de años»

La Junta General, a propuesta del PP, reclama la presentación de un cronograma de derribos en la antigua ciudad sanitaria

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:21

La confianza del alcalde, Alfredo Canteli, en el desarrollo de los terrenos del antiguo hospital es poca o casi ninguna. Al menos, así lo dejó ... caer este miércoles tras la celebración de la comisión sobre el viejo HUCA a la que se incorporó la Tesorería General de la Seguridad Social. «Me creo pocas cosas», comenzó, «quiero ver realidades, quiero ver en qué para esa parálisis en el derribo de los edificios».

