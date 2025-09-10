El alcalde de Oviedo pide ver «realidades» en el viejo HUCA porque «barrunto una demora de años»

La confianza del alcalde, Alfredo Canteli, en el desarrollo de los terrenos del antiguo hospital es poca o casi ninguna. Al menos, así lo dejó ... caer este miércoles tras la celebración de la comisión sobre el viejo HUCA a la que se incorporó la Tesorería General de la Seguridad Social. «Me creo pocas cosas», comenzó, «quiero ver realidades, quiero ver en qué para esa parálisis en el derribo de los edificios».

Y no se paró en barras el regidor al dar un paso más en su falta de confianza. Todo ello pese a que el propio Ayuntamiento, en la persona del segundo teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, está presente en la citada comisión. «Barrunto que vamos a meternos en una demora de otros tantos años», advirtió haciendo referencia a las desorbitados retrasos que ya acumulan casi 12 años después de que el Principado abandonara las instalaciones en 2014 sin haber ofrecido una solución de futuro al enorme vacío que dejó en el barrio de El Cristo con el traslado del hospital a la zona de La Cadellada, en Oviedo.

De aquella sólo quedó atrás y casi olvidado el Centro de Sangre y Tejidos que, paradójicamente, es uno de los problemas para el derribo de las instalaciones a la espera de su traslado contrarreloj a una parcela en el Parque Tecnológico de Llanera.

Las dudas del alcalde, las plasmó ayer negro sobre blanco el diputado regional del PP, José Agustín Cuervas-Mons, tras presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la Junta General del Principado en la que reclamó varios puntos: la incorporación a la Comisión especial para la rehabilitación de los terrenos de El Cristo de todas las administraciones implicadas; la inclusión de la «previsión presupuestaria» para acometer la recuperación de los tres edificios cedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a la Universidad; la fijación de un calendario «donde se establezca la periodicidad concreta de la celebración de las reuniones de la comisión especial; la elaboración y presentación ante esta Cámara en un plazo máximo de un mes de un cronograma de los trabajos de derribo donde se establezcan las fases y actuaciones que se van a llevar a cabo, su duración, así como los costes asociados y su previsión presupuestaria»; y la elaboración del plan especial «ante el Ayuntamiento de Oviedo que permita planificar el desarrollo urbanístico de los terrenos y sirva para reactivar la transformación de la zona».

Votación

La proposición se votó por separado y se aprobó en todos los puntos con 22 votos a favor y 22 abstenciones, salvo en el punto referente a la inclusión de partidas presupuestarias de tres edificios cedidos por la TGSS a la Universidad que fue rechazada con 23 votos en contra.

José Agustín Cuervas-Mons, en la defensa de la misma, reclamó al Gobierno regional que salga de «su absoluta pasividad y desidia con Oviedo y con el barrio de El Cristo-Buenavista, sobre todo, tras el nuevo fracaso de la paralización de las obras de derribo de los edificios propiedad del Principado. El último de sus fracasos».