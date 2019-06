El alcalde pide perdón tras calificar de «accidente» la muerte del maestro pixueto El alcalde salida a dos mujeres tras el minuto de silencio. / PIÑA Alfredo Canteli explica que «nunca estuvo en mi ánimo exculpar a los presuntos culpables» y «pido humildemente disculpas» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 02:40

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, precisó ayer las declaraciones que hizo este miércoles durante el minuto de silencio guardado en la plaza del Ayuntamiento tras el fallecimiento de David Carragal, el maestro pixueto de 33 años que sufrió una agresión el último día de las fiestas del barrio de La Florida. Calificó el suceso como «un accidente».

Sus palabras suscitaron multitud de críticas y le llevaron a elaborar un comunicado en el que directamente pide perdón: «Pido humildemente disculpas a todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas por mis palabras que, insisto, en ningún caso han tratado de minimizar la gravedad de los hechos» acontecidos.

El regidor subrayó que la trágica muerte de David Carragal «no tiene justificación» y que no estuvo en su ánimo «exculpar ni minimizar la responsabilidad de los presuntos culpables».

Eso sí, manifestó que se siente «perplejo» por la repercusión de sus palabras. «Mi intención era destacar que se ha tratado de un hecho accidental, no por responder a un accidente, que evidentemente no lo fue, sino por su carácter excepcional en nuestra ciudad, una de las más seguras de España. Nunca he pretendido minimizar la gravedad de lo sucedido, ni mucho menos, exculpar a los responsables».

El alcalde también destacó su apoyo la familia del fallecido. «Conozco bien a la familia de David y sé por los difíciles momentos que están pasando ya que, desde el momento que tuve conocimiento de lo sucedido, me he mantenido en contacto con ellos». En el comunicado también insistió en dar prioridad a la investigación y que «los culpables cumplan y paguen por lo que han hecho».

Repercusión nacional

Fue tras el minuto de silencio en el que participó la nueva corporación municipal en memoria de David Carragal cuando Alfredo Canteli se refirió a la trágica muerte del profesor . «Lo del otro día fue un accidente. Estoy seguro que los tres chavales no querían llegar a ese final pero, por desgracia, el final fue trágico. Estoy seguro que estarán pesarosos de haberlo hecho. Unas copas, un poco de discusión y al final mira como acabó esto; que no vuelva a pasar». Unas palabras que llegaron a tener repercusión en diferentes medios de comunicación de ámbito nacional.

El regidor tras creer malinterpretadas sus palabras, decidió ayer dar un paso al frente y pedir disculpas. A las siete de la tarde, su comunicado llegó a los medios. De esta forma insistió en que su apoyo está con la familia Carragal, que anteayer enterró a David en Cudillero, su localidad natal, tras un multitudinario funeral en la iglesia de San Pedro en el que se destacó su bonhomía.