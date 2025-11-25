Del 'Black Friday' a la blanca Navidad en Oviedo

7 de cada 10 consumidores –según encuestas a nivel nacional– adelantan sus compras navideñas a noviembre aprovechando los descuentos del 'Black Friday'. Un arma, ... en ocasiones, de doble filo porque dinamiza un mes, el de noviembre, que solía ser flojo en ventas, pero obliga a estrechar márgenes antes de tiempo. En Oviedo se respira ya el ambiente festivo. Este mismo viernes será el encendido de las luces de Navidad, a las 20 horas, coincidiendo con el 'Black Friday', lo que a buen seguro se traducirá en buenas compras.

Marta del Río, de la tienda Del Río Uribe, que respira la herencia comercial de Oviedo, deja claro que, ante todo, «vendemos con ilusión, debemos mantener eso en el pequeño comercio». Lo sabe bien porque «estamos desde el 69 en Oviedo y estamos contentos porque hay público». No sólo asturiano, el turismo nacional se deja sentir cada vez más en la ciudad: «Tenemos clientela de Madrid», apunta.

José Cerra, de Cerra Store; Miguel Ángel del Río, de Natural World; y Andrea González, de Panrís esperan una buena campaña. Mario Rojas y Juan Carlos Román

En una línea similar se pronuncia Miguel Ángel del Río, desde Natural World. «Nosotros solo hacemos la campaña de rebajas y el 'Black Friday'». Son una oportunidad única para liquidar 'stock' y atraer miradas, aunque el verdadero espíritu llega ahora porque «La Navidad es la que nos da alegría».

José Cerra, de Cerra Store, confía en que tanto el 'Black friday' como la campaña navideña atraigan «visitas sobre todo con la reforma que hicimos en la tienda, aunque eso no signifique ventas». «Igualar cifras del año pasado» es un buen objetivo.

Si hay un sector que vive la Navidad con los cinco sentidos, ese es el de la alimentación. En Panris, el olor a dulce inunda la misma entrada. Andrea González, gerente de la tienda de Gil de Jaz, confirma que las bajas temperaturas son su mejor aliado. «Con el frío y las luces de Navidad, la gente se anima». «Los precios en alimentación se notan, pero esperamos una campaña buena». Son días fuertes para todos.