Canteli: «A ver si rematamos las pistas de atletismo e iniciamos la plaza de toros antes de 2027»

«Yo nunca he visto el paseo del Bombé con tanta gente un Martes de Campo». El alcalde, Alfredo Canteli, se mostró sorprendido ... de la afluencia en una de las jornadas festivas más emblemáticas de Oviedo y compartió bollo y vino con la Corporación –prácticamente al completo– y con el presidente de la Sociedad Protectora de La Balesquida, José Antonio Alonso. Desde allí, preguntado por los periodistas, hizo balance en el ecuador de su segundo mandato. «Pues han sido dos años muy intentos, con unas obras importantes y haciendo muchas cosas pequeñas en los barrios, que son tan importantes para mí como el Palacio de los Deportes, la primera piedra de un gran futuro». A partir de ahí, se comprometió a «seguir trabajando con mucha ilusión» durante los próximos dos años y priorizó los proyectos pendientes: «A ver si rematamos la pista de atletismo, si iniciamos la plaza de toros antes de que sean las elecciones y a seguir mirando por el futuro de Oviedo».

Dos años marcados en los últimos meses por el acuerdo con Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo. «Está funcionando muy bien», valoró al tiempo que situó como eje principal la construcción de 300 viviendas asequibles por parte del Principado en suelo municipal. «Está firmado y se va a realizar», indicó.

Más áspero en sus declaraciones se mostró con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza. «La oposición no es buena, no quiere a Oviedo». En concreto, se refirió al Campo San Francisco y las críticas del concejal del principal grupo de la oposición por la «inacción» del gobierno local y el expediente sancionar abierto de oficio al Ayuntamiento por el mal estado generalizado del jardín histórico. «Yo me pregunto... ¿dónde estaba Llaneza cuando llegamos nosotros? El Campo estaba totalmente abandonado», le reprochó, al tiempo que recordó las actuaciones en el Kiosco de la Música, «que llevaba una pila de años cerrado», y otras mejoras como la recuperación del agua en fuentes, en el estanque de los patos, en el Aguaducho o en el firme.

Sobre limitar su uso, lanzó un aviso a navegantes: «Nadie nos va a prohibir que hagamos cosas aquí. ¿A quién molesta esta fiesta de hoy? A nadie». Por tanto, abogó por seguir manteniendo la actividad habitual y «si algo se estropea arreglarlo». «Está aquí para usarlo, no para tenerlo aquí. Podemos cerrarlo, meter cuatro monos sueltos, cuatro ciervos y que no entre nadie, pero no, eso no va a pasar nunca. Esto es para disfrutar los ovetenses», advirtió.