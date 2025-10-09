De Cayetano Martínez de Irujo a Ramón Langa: las personalidades que degustaron el Desarme de Oviedo en Madrid El alcalde, Alfredo Canteli, y la Cofradía presentan las jornadas gastronómicas en el hotel Eurostars Madrid Tower

R. F. Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 19:49

El menú del Desarme de Oviedo vivió este jueves una presentación en Madrid con el objetivo doble de impulsar el turismo ovetense y potenciar la recientemente reconocida como fiesta de Interés Turístico Nacional. Estos han sido dos de los objetivos que perseguía el Ayuntamiento con el acto celebrado en el hotel Eurostars Madrid Tower, con la degustación de un menú y la presencia de personalidades del ámbito culinario, periodistas y autoridades que acompañaron al alcalde, Alfredo Canteli, y a su equipo como el duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo; el presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez; empresarios como Francisco Rodríguez, Pedro Sainz de Baranda, Javier Sáenz de Jubera, José María Aguirre o el mexicano Antonio Suárez. Además, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas Comesaña y el actor Ramón Langa.

Antes de la comida, Alfredo Canteli, destacó que el Menú del Desarme «se trata de una tradición muy arraigada y el Ayuntamiento que presido se seguirá volcando para que esta fiesta tan nuestra y ya tan importante siga cosechando reconocimientos y trayendo a gente a Oviedo».

El primer edil insistió en que «las jornadas del Desarme se han convertido en un motor turístico de primer orden, que ya van mucho más allá de lo simplemente gastronómico y cada año esta deliciosa cita llena los restaurantes de la ciudad».