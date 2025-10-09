El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Alfredo Canteli, durante su alocución. A. O.

De Cayetano Martínez de Irujo a Ramón Langa: las personalidades que degustaron el Desarme de Oviedo en Madrid

El alcalde, Alfredo Canteli, y la Cofradía presentan las jornadas gastronómicas en el hotel Eurostars Madrid Tower

R. F.

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:49

Comenta

El menú del Desarme de Oviedo vivió este jueves una presentación en Madrid con el objetivo doble de impulsar el turismo ovetense y potenciar la recientemente reconocida como fiesta de Interés Turístico Nacional. Estos han sido dos de los objetivos que perseguía el Ayuntamiento con el acto celebrado en el hotel Eurostars Madrid Tower, con la degustación de un menú y la presencia de personalidades del ámbito culinario, periodistas y autoridades que acompañaron al alcalde, Alfredo Canteli, y a su equipo como el duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo; el presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez; empresarios como Francisco Rodríguez, Pedro Sainz de Baranda, Javier Sáenz de Jubera, José María Aguirre o el mexicano Antonio Suárez. Además, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas Comesaña y el actor Ramón Langa.

Antes de la comida, Alfredo Canteli, destacó que el Menú del Desarme «se trata de una tradición muy arraigada y el Ayuntamiento que presido se seguirá volcando para que esta fiesta tan nuestra y ya tan importante siga cosechando reconocimientos y trayendo a gente a Oviedo».

El primer edil insistió en que «las jornadas del Desarme se han convertido en un motor turístico de primer orden, que ya van mucho más allá de lo simplemente gastronómico y cada año esta deliciosa cita llena los restaurantes de la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 La joven atacada de madrugada, continúa en la UCI pero fuera de peligro
  9. 9 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio De Cayetano Martínez de Irujo a Ramón Langa: las personalidades que degustaron el Desarme de Oviedo en Madrid

De Cayetano Martínez de Irujo a Ramón Langa: las personalidades que degustaron el Desarme de Oviedo en Madrid