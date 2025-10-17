Comienza la Fiesta del Desarme en Oviedo con el pregón: «Es una pena que esta fiesta de la paz no haya sido ejemplo en muchas guerras» El cantante cántabro Nando Agüeros abre las celebraciones con un entrañable pregón en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo

«Qué lástima que esta fiesta, nacida para celebrar la paz, no haya sido tomada como ejemplo en las muchas guerras que, desde entonces hasta hoy, han asolado nuestro planeta y que nunca debieron comenzar». Con este canto a la paz y de no a las guerras se expresó el cantante cántabro Nando Agüeros durante el pregón del Desarme que leyó desde el balcón del Ayuntamiento de Oviedo a un público receptivo que escuchó con atención las palabras entrañables del pregón. Arropado por un gran número de cofrades ataviados con el uniforme de propio de la Cofradía del Desarme, es decir, chaquetilla blanca de cocinero, delantal azul, trapo de cocina y una cuchara de madera, Agüeros felicitó a la cofradía por ser Fiesta de Interés Turístico Nacional e hizo un poco de historia pues «hace más de siglo y medio, cuando se apagaban los cañones y se buscaba la paz, alguien ofreció un rancho extraordinario para reunir a todos en torno a una mesa. Aquel gesto de fraternidad fue la semilla de una celebración que ha viajado, generación tras generación, hasta nuestros días».

También definió el menú tradicional (garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche) como «puentes que conectan el pasado con el presente, el recuerdo con el placer del paladar y la tradición con la hospitalidad ovetense».

Ya lanzado en el asunto del ovetensismo y la asturianidad, Nando Agüeros recordó sus tiempos más jóvenes cuando conoció Asturias aunque «a Asturias la conocí mucho antes de pisarla, a través de las tonadas asturianas que se escuchaban en mi casa, dada la gran afición que en el valle de Lamasón (Cantabria), mi valle, sentimos por el folclore de esta tierra. Fue gracias a cantantes como Silvino Argüelles, Juanín de Mieres, José Noriega, el 'Tordín de Frieres', el 'Manquín', el 'Presi' o artistas como Víctor Manuel, que empecé a querer esta tierra sin conocerla. Con el paso del tiempo, he tenido la fortuna de recorrerla y de cantarle».

Ese paso del tiempo lo desgranó Nando Agüeros en diversos pasajes de su vida como cuando de joven venía con frecuencia a Oviedo «porque mi amigo Jorge estudiaba aquí» y mientras el amigo trabajaba tardes y noches como camarero, «yo aprovechaba para tomar unos culines en aquella época, en la que fui un gran trasnochador y llegué a conocer todos los bares de copas de Oviedo». Recordó además muchas mañanas de domingo escuchando tonada en el Teatro Campoamor. Y añadió: «Oviedo... ¿qué puedo decir de Oviedo? Una ciudad que siempre me ha acogido con los brazos abiertos».

«Por eso, hoy invito a quienes nos acompañan –visitantes y vecinos– a recorrer todos los rincones de Oviedo, a perderse por sus calles, a disfrutar de su gastronomía y de sus gentes y a asomarse a su historia, que, a través de sus sabores y aromas, nos lleva al origen de esta celebración», añadió Agüeros cerca del final del pregón.

Un pregón que terminó con los tradicionales vivas y varios deseos por parte del cantante: «Que este Desarme sea un abrazo compartido con el pasado y con las generaciones que vendrán, que el corazón de Oviedo se sienta más vivo que nunca y que en cada cucharada, en cada paladar, florezca el orgullo de pertenecer y celebrar. Que la fiesta nos envuelva, que la ciudad se llene de vida y que la convivencia sea nuestra más ferviente reivindicación».

La celebración del pregón se cerró con la intervención de Miguel Ángel de Dios, la interpretación del himno del Desarme por parte de Vicente Prado 'El Pravianu' y una salva de ordenanza realizada por los soldados de época. Aplausos, vítores y que comience la fiesta.

Ampliar El HUCA recibe 500 menús del Desarme para los ingresados Tras la donación a la Cocina Económica de Oviedo, la Cofradía del Desarme ofreció este viernes 500 menús del tradicional menú en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para más de la mitad de los pacientes ingresados, que en la actualidad pasan de 900.Un grupo de cofrades se desplazó por la mañana hasta el centro sanitario donde pudieron observar de primera mano «el celo y buen hacer del personal del hospital que con gran esmero, amor y cariño repartieron los menús entre la gente. Los menús preparados se sirvieron con mimo y una calidad a la altura de los mejores restaurantes de la región», explicó la cofradía en un comunicado.

