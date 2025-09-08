El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Suárez, con el queso Cabrales en el Llagar de Colloto. Mario Rojas

Iván Suárez, empresario y gerente de El Llagar de Colloto

«Mi intento hasta ahora es que el queso Cabrales se quede en Asturias»

«Hay parte pasional, es un producto que sale de las manos y del esfuerzo de muchas gente que lleva años haciéndolo»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:02

. Iván Suárez, un nombre consolidado en el panorama ovetense, encarna la esencia del hostelero moderno que respeta sus raíces mientras mira hacia el futuro. ... Es reconocido por dirigir el popular Llagar de Colloto y por su ya habitual victoria en la puja del queso Cabrales más caro del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  10. 10 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Mi intento hasta ahora es que el queso Cabrales se quede en Asturias»

«Mi intento hasta ahora es que el queso Cabrales se quede en Asturias»