Oviedo renueva el contrato de basuras y limpieza por 245 millones para nueve años

El Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria a la empresa FCC Medio Ambiente –con ... experiencia desde 1967–, por valor de 245 millones de euros para los próximos nueve años, con una posible prórroga de un año más, según informaron fuentes de la empresa.

La nueva licitación ha supuesto novedades. En el servicio de recogida de residuos se incorporarán una serie de mejoras, como la recogida simultánea de fracción resto y orgánica en el casco urbano con frecuencia diaria, «que supondrá una reducción del porcentaje de impropios de la fracción orgánica y una mayor frecuencia de recogida de vidrio domiciliario». También, la implementación de la recogida de aceites domésticos y la identificación de los usuarios y residuos en todos los cubos y contenedores de establecimientos de hostelería y grandes productores, así como la flota de contenedores y un nuevo servicio de punto limpio móvil con tres equipos que se ubicará diariamente en diferentes ubicaciones de barrios y zona rural.

En cuanto a la limpieza viaria, FCC incrementará los medios de barrido mecánico diurno y reducirá ruidos durante el baldeo nocturno con la incorporación de equipos 100% eléctricos y otros específicos para la limpieza de papeleras. Así mismo, «todos los equipos de barrido monotorizado que actúan en zona centro, parques y jardines contarán con un sistema hidrolimpiador para los excrementos y manchas puntuales».

La empresa cuenta con 400 trabajadores en Oviedo. De cara a nuevas incorporaciones, se ha comprometido a priorizar la contratación de personas desempleadas que residan en Oviedo y alrededores.

Además, el servicio cuenta con alrededor de 150 vehículos de los cuales más del 90% son de bajas emisiones, entre las que se encuentran unidades eléctricas, híbridas y propulsadas por gas natural comprimido. «De la misma manera, el parque de operaciones dispone de paneles solares fotovoltaicos con el fin de cubrir gran parte del consumo energético y cuenta con puntos de carga de vehículos eléctricos y de repostaje de GNC», indicaron las mismas fuentes.