«Oviedo perdió mucho como para tener que soltar una pila de millones por La Vega»

Alfredo Canteli Fernández (Teverga, 1946) concede su primera entrevista como alcalde a EL COMERCIO tras despachar su primer acto oficial. A la entrada del Teatro Filarmónica, terrazas llenas y grupos de folclore animan el soleado domingo de esa ciudad «triste», como la calificó en campaña, y a la que promete comenzar a cambiar la cara a partir de «las diez de la mañana» de hoy. «Tomar un café y empezar a montar todo el estamento» cargan la agenda. Quiere que en una semana «esté todo funcionando». ¿Lo primero? Arreglar aceras y adecentar las calles. Avanza que encargará una auditoría para saber si la empresa de limpieza está suficientemente pagada porque «Oviedo no creció y hace seis años estaba limpio. Algo falla». Insiste en «iluminar la ciudad y los pasos de cebra» y descarta comenzar el mandato con «grandes obras». Eso sí, centra el foco en la plaza de toros donde prevé «un gran recinto para festivales» y reniega del Bulevar de Santullano. «Nosotros no lo queremos así», sentencia para anunciar cómo serán las negociaciones por La Vega o la solución de la Ronda Norte: «Queremos colaborar pero si no nos escuchan nos tendrán enfrente».

-¿Cómo vivieron las horas finales de la negociación?

-Con tensión, inevitablemente. Pero bueno, siempre avanzamos, nunca hubo ninguna ruptura en todos los días que estuvimos negociando y tuvimos tiempo bastante para cerrarlo el día anterior y no llegar con nervios al sábado. Creo que tanto nosotros como Ciudadanos obtuvimos una buena posición. Estamos satisfechos del pacto firmado y creo que hay un entendimiento. Tanto ellos como el Partido Popular queremos cambiar Oviedo y juntos lo vamos a hacer.

-Afirmó que si los dejan, Ciudadanos «se los llevan» a ustedes también, que negociaron duro.

-Es duro porque en este tipo de convenios unos quieren coger más y otros quieren soltar menos. Creo sinceramente que llegamos a un equilibrio. Nacho Cuesta está contento y yo, personalmente, también. ¿Fue fácil? No, pero cuando hay voluntad de trabajar por Oviedo al final sí que lo parece.

-El acuerdo lo firmaron en base a ciento cincuenta medidas pero, ¿han bajado al detalle de quién ocupará los puestos de responsabilidad en cada área?

-Ciudadanos llevará Infraestructuras y Urbanismo, también Cultura y Educación y todo lo que depende de esas áreas. Nosotros mantenemos todo el área económica, el desarrollo empresarial, el turismo, el trabajo a futuro. Mantenemos Deportes e Interior, la gestión interna del Ayuntamiento, así como Festejos. Yo creo que hay un equilibrio casi perfecto. Aún así, lo importante no será la distribución, será que trabajemos unidos y que no se convierta en un grupo de un lado y otro de otro. Que seamos catorce concejales a muerte por Oviedo.

-Con ese reparto, Ciudadanos no tendría, por ejemplo, capacidad para impulsar esa oficina de dinamización económica que centró parte de su campaña.

-Todo eso lo veremos a partir de mañana (por hoy) porque no se pone en marcha de un día para otro. Pero también está en nuestro programa, está pactado y firmado y lo vamos a hacer sin grandes problemas, porque ya digo que no hay grandes diferencias.

-¿Le preocupa la herencia a recibir? Por ejemplo, el presupuesto aprobado en déficit y el anunciado recorte de 32 millones.

-Será muy complicada pero hay lo que hay. Trataremos de trabajar con lo que podamos, creo que en un futuro tengamos lo suficiente para invertir. Sabemos que cuando las cosas se hacen mal pasa esto.

-En el mismo sentido, ¿advierte una transición difícil?

-Hay que ponerse a trabajar. Oviedo está como está y necesita un cambio. Me gusta avanzar, no mirar atrás.

-Citó en el Pleno los grandes proyectos de manera sucinta.

-Los cité casi todos y hay que saber en qué estado se encuentran. Cómo está La Vega, cómo está El Cristo-Buenavista. Desconocemos el fondo porque ellos fueron contradictorios permanentemente y no me creo nada de lo que dijeron. Ojalá estuviera resuelto y que Defensa hubiera entregado las llaves de La Vega y pudiéramos felicitarles porque todo estaba hecho, pero me temo que no va a ser así.

-También afirmó que negociará por esos equipamientos de manera «leal» pero «exigente», ¿cómo prevé las relaciones con el Principado y el Gobierno central?

-Vamos a ir de buena fe a todos los sitios pero si no nos atienden nos van a encontrar enfrente inevitablemente. Queremos colaborar con Asturias pero tienen que escucharnos. Esa Ronda Norte no puede seguir esperando. El presidente del Principado tiene que tomar cartas en el asunto para que eso esté resuelto. Igual con el Bulevar. Nosotros no lo queremos y tendremos que ver qué obra vamos a hacer. También con La Vega, necesitamos que se involucren para conseguir que se ceda lo más pronto posible y sin costes. A Asturias ya se le quitó bastante, a Oviedo ya se le quitó bastante también como para que tengamos que soltar una pila de millones por algo que la ciudad necesita. Espero que esa colaboración mutua sea efectiva y espero que con ese apoyo Oviedo y Asturias puedan cambiar.