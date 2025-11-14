Urbanismo ordena derribar el bar abandonado de Oviedo donde apareció el cadáver de un joven El Ayuntamiento tiene un centenar de expedientes de demolición abiertos, la mayoría en La Tenderina y Almacenes Industriales: «Va bien, va muy bien»

Alberto Arce

El Ayuntamiento de Oviedo tiene abiertos casi un centenar de expedientes de derribo de viviendas en zonas degradadas de la ciudad. La mayoría, cerca de un 75%, según los cálculos del concejal de Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, afectan a inmuebles de La Tenderina y la calle Almacenes Industriales. En el primer caso, el Consistorio ya ha comenzado a cumplir su promesa de despejar la zona, para la que los vecinos reivindican la creación del gran Parque del Este con el que Oviedo aún no cuenta en la actualidad, con los derribos de varias viviendas abandonadas, un foco frecuente de insalubridad y okupación.

Próximamente, anunció Cuesta este jueves, se hará lo propio con la edificación que en otro tiempo albergaba el bar Casa Quilo y en cuyo interior fue hallado el cadáver de un joven de 22 años el pasado 15 de octubre. Un chaval conocido en el barrio y muy querido por sus vecinos que tenía problemas con las drogas. La zona era frecuentada habitualmente por toxicómanos.

«Avanzan los procesos administrativos», advirtió el edil popular. «Son muy complejos; hay que hacerlo bien y tener mucho cuidado con el procedimiento para evitar impugnaciones judiciales que lo retrasen todo». En ese sentido, continuó, los expedientes «discurren de una manera muy ágil: tenemos casi cien expedientes de ejecuciones subsidiarias, no solo en esta zona del Parque del Este, sino también en Almacenes Industriales y en otros ámbitos degradados, muchos de ellos a punto de concluirse, con órdenes de ejecución, proyectos de demolición ya presentados y aprobados, y pendientes solo de algún detalle».

Uno de ellos es el de Casa Quilo, en el 58 de la calle Rayo, una de las más problemáticas de la zona por la abundancia de solares abandonados en los que se había proyectado un ambicioso plan urbanístico que no salió adelante y que se quedaron durmiendo el sueño de los justos y degradando el barrio.

Esta edificación, anunció Nacho Cuesta, «tiene proyecto de demolición, la empresa está dispuesta a llevarlo a término y estamos solo pendientes del retirado del cableado, que no es de titularidad municipal». Y como ese, abundó, «el resto de los expedientes». A su juicio, «este fue un compromiso del equipo de gobierno».

Un compromiso que se materializó con la creación, «en tiempo récord», de la oficina municipal de rehabilitación, con cinco personas «que inmediatamente comenzaron a gestionar esos expedientes». Ahora, reiteró, «la realidad se está viendo. Va bien, va muy bien», concluyó el concejal.

Reivindicaciones vecinales

Mientras tanto, la plataforma vecinal creada en La Tenderina para exigir al Ayuntamiento la creación del Parque del Este continuará con sus movilizaciones, como han venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Este sábado, a las 12 del mediodía, inaugurarán una valla publicitaria reivindicativa denunciando la falta de partidas en el presupuesto municipal para llevar a cabo la mejora del distrito este. La valla está situada a la altura del número 145 de La Tenderina. El colectivo critica el «olvido manifiesto que de este lado de la ciudad viene teniendo la actual y las anteriores corporaciones municipales».