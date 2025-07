Alfredo Canteli: «Barbón debe decir quiénes son los responsables del viejo HUCA y tienen que dimitir»

«Es una vergüenza total, no dimite nadie y seguimos esperando». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no dudó este sábado en exigir consecuencias ante ... la situación que atraviesa el viejo HUCA, prácticamente paralizada porque los derribos –el primer paso de cara a reconvertir la zona en un campus B– se trasladan a 2026, como informó en comisión de la Junta el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, devolviendo la partida prácticamente a la casilla de salida.

«Ni hay un plan especial ni se tiran los edificios ni se hace nada –comenzó el regidor–. Tiene que haber dimisiones, ya está bien de aguantar»; y profundizó: «El presidente del Principado tiene que decir quiénes son los responsables, no nosotros». Preguntado si pedirá las dimisiones de una manera más formal, no lo dudó: «Lo estoy pidiendo ahora, más que dimisiones tiene que haber responsables y los responsables tienen que dimitir. Es muy triste», zanjó.

El regidor hizo estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación en Tudela Agüeria. Ocurrió poco después de que el presidente del Principado analizara en rueda de prensa los seis años de su gobierno regional; un balance que Canteli empañó porque «tiene una mancha tremenda que frena todo: los juzgados, la Universidad..., y ya con eso es muy negativo».

Lamentó que la suerte de paralización que sufre ahora El Cristo –a la espera también del traslado del Centro de Tejidos y Sangre a Llanera y averiguar el estado del edificio de Los Hongos– podría haberse evitado si se hubieran iniciado actuaciones «hace 12 años cuando se trasladó el hospital» a La Cadellada. Recordó el alcalde que cuando tomó el bastón de mando en coalición del Consistorio una de las primeras reuniones que mantuvo fue sobre el viejo HUCA: «Fue presidida por Juan Cofiño, íbamos con una idea, nos gustó lo que allí traían y lo aprobamos sólo con un condicionante, que la plaza de toros saliera de ese ámbito para que pudiéramos trabajar nosotros sobre ella. Seis años después estamos peor que antes, ni hay un plan especial ni se tiran los edificios ni se hace nada. Es una vergüenza total».

Lo primero que tiene que hacer el Principado, abundó, es «un plan especial y luego negociar con todos los entes implicados». Con el Ayuntamiento de Oviedo, remarcó, «no va a haber ningún problema, nos vamos a volcar en las soluciones. Cuando vengan al Ayuntamiento, nosotros estaremos ahí, no va a haber fallos». Pero también, recordó, tienen que hablar con la Tesorería General de la Seguridad Social y «tienen que hacerlo ellos».

Tres mensajes

Este pasado viernes, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, dejó tres mensajes: las demoliciones se ejecutarán en 2026; los tres informes de los que dependerá el futuro del contrato –uno para reorganizar el plan de obra y hacerlo compatible con la presencia del Centro de Sangre y Tejidos, otro para analizar el estado de los Hongos de Policlínicas, que saldrá a licitación, y un tercero sobre cuestiones relacionadas con la organización– estarán disponibles entre septiembre y octubre, y que el traslado del centro de transfusiones a su nueva sede en el Parque Tecnológico de Llanera no se producirá hasta mayo o junio.

Unas explicaciones que no convencieron ni a la oposición ni a su socio, IU, que le advirtió que el Gobierno «ha fallado». Para Canteli, lo sucedido se trata de «un problema de planificación y no de dinero porque había dinero para tirar los edificios. ¿Qué está pasando? Que las cosas no se hacen bien».

Lo cierto es que el consejero Peláez inició su comparecencia, el pasado viernes en la Junta, pidiendo perdón: «Corresponde trasladar nuestras más sinceras disculpas a los vecinos; somos conscientes de los graves trastornos de seguridad y convivencia que genera», dijo, la situación en la que se encuentra el viejo HUCA, con edificios completamente saqueados a los ojos de toda la ciudad.

Toda esta situación política, responsabilidades aparte, afecta directamente a uno de los retos más importantes que tiene sobre la mesa la Universidad de Oviedo: la creación de un campus B en El Cristo. Un plan, calificado en su día por el propio rector Ignacio Villaverde, como «ambicioso», «complejo» y «bonito» para reconvertir los edificios de Maternidad, Silicosis, el departamento técnico de Silicosis y Consultas Externas en las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, departamentos, laboratorios y demás servicios dividido en tres fases con fecha de finalización en 2031. La inversión alcanzará los 102 millones de euros, incluidos 6,5 millones en equipamiento.

De momento, las infografías presentadas de los inmuebles sanitarios reconvertidos en facultades, deberán esperar. Como también la ansiada reunificación judicial en Llamaquique, largamente demandada por los responsables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El actual presidente, Jesús Chamorro, viendo el desarrollo de los acontecimientos, ya ha reclamado en más de una ocasión una solución puente. Porque el 'dominó' previsto en Oviedo está, de nuevo, al inicio de la partida.