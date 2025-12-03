Ignacio Cuesta: «Ningún vecino o visitante tendrán que cambiar su vehículo para circular por Oviedo con la Zona de Bajas Emisiones»

A partir del 1 de enero, Oviedo se sumará a la lista de ciudades, entre ellas Madrid o Barcelona, con la Zona de Bajas Emisiones ... (ZBE) implantada, una obligación para aquellas urbes de más de 50.000 habitantes. El Pleno municipal aprobó este martes el proyecto de manera definitiva con los votos a favor del PP e Izquierda Unida –también se dio el visto bueno al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en este caso con la mayoría del PP–. En lo que queda de diciembre, de forma paralela, se publicará el texto definitivo en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y se intensificará la campaña para informar a los ciudadanos sobre el veto al tráfico más contaminante en el anillo interior, que abarca todo El Antiguo y las calles entre el Campo San Francisco y Campomanes.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Ignacio Cuesta, defendió durante la sesión que la ZBE «se sustancia sobre la necesidad, eficacia y proporcionalidad» y se implantará de manera progresiva, primero por esta zona ya mencionada y luego con una segunda fase, el anillo exterior por rondas en 2028, y recordó el mantra: «No afectará a quienes vivan ni trabajen en Oviedo. Ningún vecino o visitante tendrá que verse obligado a cambiar su vehículo para circular por la ciudad». En el primer caso, estarán excluidos de las restricciones. En el segundo, porque podrán contar con autorizaciones temporales. Aunque con varias excepciones –entre ellas que los clientes de aparcamientos puedan entrar sin autorización previa– por norma general tendrán prohibido el paso aquellos vehículos diésel con anterioridad a 2006 y los de gasolina previa al 1 de enero de 2001. Las multas comenzarán el mismo 1 de enero.

Cuesta destacó que Oviedo afronta «el proyecto más ambicioso de movilidad en las últimas décadas» con la implantación de la ZBE, el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la nueva ordenanza de tráfico y la revisión de las líneas de transporte rural, que afectará a itinerarios, paradas, frecuencias y ofrecerá transporte a demanda y «esperamos tenerlo completado e implantado en el primer semestre de 2026, para ello se modificará el contrato con la empresa».

En cuanto al PMUS, el popular recordó que es el «marco normativo y jurídico que definirá la movilidad en Oviedo para la próxima década (hasta 2036) y que permitirá avanzar hacia una ciudad más limpia, sostenible, más accesible y más segura». Entre los objetivos previstos en esas 46 medidas, citó la promoción de una movilidad de bajas emisiones; una movilidad activa y saludable; un transporte público competitivo y accesible; la gestión «eficiente» de la movilidad motorizada, y un sistema de movilidad «participativo, coordinado e inteligente».

La defensa de ambos documentos chocó en cambio con críticas desde la oposición. Desde el Grupo Municipal Socialista, el edil Juan Álvarez advirtió que la ZBE «va a complicar la vida a muchos ciudadanos» y se mostró especialmente crítico con el PMUS, acusando al PP de «confundir documentos estratégicos con su programa electoral» al incorporar proyectos como la Ronda Norte pese que «el PMUS no la avala técnicamente» y la ampliación del aparcamiento de La Escandalera, y el nuevo parking subterráneo de El Campillín «contrarios a lo que se supone un modelo de movililidad sostenible».

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, elogió que la implantación de la ZBE «es un valor en sí mismo» pero lamentó la falta de consenso en el PMUS. «¿Qué tiene que ver esa estrategia a diez años vista con las obsesiones de la vieja movilidad del equipo de gobierno, con el aparcamiento de la Escandalera, con el aparcamiento del Campillín?», preguntó. Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, cuestionó las palabras de Cuesta sobre la ZBE alegando que «para no afectar a ningún ciudadano prevén recaudar un pastizal en multas» y abrió la puerta a una posible judicialización de las medidas: «Al final será un juez quien diga si está bien implantado o no».

Además de este asunto, el Pleno municipal aprobó, con el respaldo del PP, PSOE, IU y la edil no adscrita, la revisión del modelo de acción, atención social y políticas sociales del Ayuntamiento. «Hay que avanzar a un modelo de acción social orientado a reforzar la calidad, la equidad, la confianza y los derechos de las personas. A lo largo de este año, primero un análisis y diagnóstico, se han establecido marcos generales de actuación y sintetizado en un documento marco», explicó la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco. Vox también se quedó solo votando en contra de la proposición de IU en apoyo al pueblo saharaui, que respaldo el resto de grupos.