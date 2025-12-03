El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
La Zona de Bajas Emisiones afectará a las calles entre el Campo San Francisco y Campomantes y El Antiguo a partir del 1 de enero. E. C.

Ignacio Cuesta: «Ningún vecino o visitante tendrán que cambiar su vehículo para circular por Oviedo con la Zona de Bajas Emisiones»

Nacho Cuesta defiende la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo durante su aprobación definitiva junto con el Plan de Movilidad

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:32

Comenta

A partir del 1 de enero, Oviedo se sumará a la lista de ciudades, entre ellas Madrid o Barcelona, con la Zona de Bajas Emisiones ... (ZBE) implantada, una obligación para aquellas urbes de más de 50.000 habitantes. El Pleno municipal aprobó este martes el proyecto de manera definitiva con los votos a favor del PP e Izquierda Unida –también se dio el visto bueno al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en este caso con la mayoría del PP–. En lo que queda de diciembre, de forma paralela, se publicará el texto definitivo en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y se intensificará la campaña para informar a los ciudadanos sobre el veto al tráfico más contaminante en el anillo interior, que abarca todo El Antiguo y las calles entre el Campo San Francisco y Campomanes.

