El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dendoncker da las gracias a Hassan después de su pase en la jugada que ocasionó el único gol del partido del Real Oviedo ante la Real Sociedad. Mario Rojas
Real Oviedo - Real Sociedad

Un reencuentro con la victoria en Primera División llena de recuerdos para el Real Oviedo

En la campaña 1988-89, los azules lograron su primer triunfo ante la Real Sociedad y 37 años después la historia se repitió para alegría del oviedismo

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:56

Hasta los canales oficiales de LaLiga tuvieron tiempo para felicitar al Real Oviedo por su primer triunfo en Primera División de la temporada ... y para recordar que habían pasado 8.861 días desde el anterior, aquella victoria en el Nou Camp con un gol de Jaime. Los más veteranos también recordaron a Berto batiendo a Arconada en la jorna inaugural de la campaña 1988-89 para dar la primera victoria en la máxima categoría después de 13 años de ausencia, habían pasado 13.510 días. Leander Dendoncker dejó su sello para la historia del club con el gol que supuso los tres primeros puntos de una campaña cargada de ilusión para el oviedismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un reencuentro con la victoria en Primera División llena de recuerdos para el Real Oviedo

Un reencuentro con la victoria en Primera División llena de recuerdos para el Real Oviedo