Un reencuentro con la victoria en Primera División llena de recuerdos para el Real Oviedo

Hasta los canales oficiales de LaLiga tuvieron tiempo para felicitar al Real Oviedo por su primer triunfo en Primera División de la temporada ... y para recordar que habían pasado 8.861 días desde el anterior, aquella victoria en el Nou Camp con un gol de Jaime. Los más veteranos también recordaron a Berto batiendo a Arconada en la jorna inaugural de la campaña 1988-89 para dar la primera victoria en la máxima categoría después de 13 años de ausencia, habían pasado 13.510 días. Leander Dendoncker dejó su sello para la historia del club con el gol que supuso los tres primeros puntos de una campaña cargada de ilusión para el oviedismo.

Los más agoreros ya dibujaban un Oviedo sin puntos en el primer parón de la competición y planeaba el temor de una campaña muy dura para el equipo. La primera victoria ha demostrado que el equipo puede plantar cara a todos los rivales de la categoría. Lo intentó mientras estuvo en igualdad con el Villarreal y dejó brotes verdes en el segundo tiempo frente al Real Madrid. Lo visto ante la Real Sociedad confirmó que los mensajes que salían del vestuario eran más que palabras.

Fue un triunfo de grupo y fundamentalmente del bloque que logró el ascenso. En la alineación titular había hasta siete jugadores que estuvieron en la final por el playoff. La defensa fue la misma con Aarón, Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Rahim. Todos demostraron que no quieren perder su sitio en el once, así que Moldovan, Bailly, Carmo o Javi López deberán trabajar muy duro para tener un sitio. Ilyas Chaira y Fede Viñas fueron los otros dos titulares. El marroquí se estaba gustando hasta su lesión y el uruguayo quizás firmó una de sus mejores actuaciones desde que está en Oviedo. Con el avance del encuentro, Hassan, absolutamente determinante, Cazorla y Sibo salieron desde el banquillo para demostrar que el bloque del ascenso tiene mucho que decir en la temporada. Reina, Dendoncker, Ilic, Ejaria, Rondón y Brekalo pusieron el aporte de los nuevos al triunfo.

Más similitudes

Para los amantes de las comparaciones, en aquella victoria de la temporada 1988-89 contra los donostiarras, el equipo formó con diez futbolistas que habían logrado el ascenso a Primera en la promoción contra el Mallorca. La única cara en la alineación de Vicente Miera fue López López. Zubeldia, sañudo, Luis Manuel, Gorriarán, Elcacho, Bango, Tomás, Berto, Hicks y Juliá ya estaban en la plantilla y Chus Hevia, que fue le único cambio del encuentro, también venía del curso anterior. Además, el equipo había a su máximo goleador en la campaña anterior, Carlos Muñoz, al igual que en la presente perdió a Alemao. Todos los oviedistas firmarían ya repetir los números de aquel cuso en el que los oviedistas terminaron en el puesto número 12 con una ventaja holgada sobre el descenso y que fue la base para vivir la última gran etapa del club en Primera con 13 años consecutivos en la elite, incluyendo una clasificación para disputar competición europea.

Ahora, con el nuevo fútbol, el objetivo es consolidarse entre los grandes y para ello es imprescindible mantenerse más de un año seguido en la categoría. El primer paso lo dieron ante la Real Sociedad, pero quedan muchos más por dar en los próximos meses.