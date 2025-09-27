La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»

La Diputación de Álava reconoció este viernes que «desde hace muchísimos años» conocía la existencia del campamento de Bernedo, ahora en el centro de ... la polémica, y deslizó que durante casi medio siglo ha funcionado sin la correspondiente autorización de la Administración foral. La titular de Cultura, la socialista Ana del Val, admitió que ahora, cuando unos padres han puesto en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», es cuando han empezado a actuar y recabar información sobre esta actividad. «Nunca antes hemos tenido constancia de una queja por escrito. Entonces, ¿cómo actuamos si no la tenemos? ¿Nos dedicamos a ir por todas las poblaciones?», se preguntó.

En realidad, el Instituto Foral de la Juventud tiene conocimiento de las quejas desde hace días. Una familia se puso en contacto el 27 de agosto por correo electrónico con este organismo para expresar la queja. Semanas después, el 15 de septiembre, este organismo foral le respondió por escrito que al no pertenecer a la campaña pública de udalekus que lideran las tres diputaciones el Instituto de la Juventud «no tiene ninguna responsabilidad sobre el programa que desarrollan las colonias que realiza la asociación Sarrea». El Ararteko también despachó la queja con una respuesta en la que mostraba que no podía actuar por tratarse de un asunto «entre particulares».

Ahora sí, la diputada Del Val aseguró que ha comenzado a recabar toda la información de las distintas administraciones. Aludió directamente al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco. En concreto, planteó que quiere saber si esta administración tenía constancia de la celebración de estos campamentos o si incluso los había subvencionado en algún momento, a pesar de que el decreto de 1985 y la ley de 2022 que regula este tipo de actividad establece claramente que es la administración territorial (en este caso la Diputación de Álava) la que debe tener constancia de los udalekus que se celebran en la provincia. «Nunca se han dado de alta en nuestra organización, ni como campamento ni como albergue. Lo habrán hecho en el Gobierno vasco», lanzó Del Val. Fuentes de la cartera que dirige la consejera Nerea Melgosa negaron dicho extremo.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ya aseguró el jueves que «no figura la actividad en ningún registro» de la administración vasca. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), por su parte, optó por no hablar de este caso al entender que las explicaciones correspondían a la socialista Del Val. Es más, deslizó que no se pronunciará hasta el próximo martes, cuando tendrá lugar la su habitual comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno foral. «Ya habrá ocasión de hablar de esas cosas», apostilló.

Ana del Val se mostró a la defensiva: «Si el Ayuntamiento de Bernedo dio el uso, es una colonia que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, no ha habido problemas y no tenemos registro, ¿cómo actuamos como administración?». Lo que sí está claro es que la Diputación ha tenido constancia de la relación entre la junta administrativa de Bernedo y la agrupación Sarrea Euskal Udalekuak Elkarte, que se remonta a hace casi medio siglo. Esta entidad local tiene que presentar año tras año la documentación necesaria para el arrendamiento de las viejas escuelas para la celebración de estas colonias. Y lo ha venido haciendo de forma reiterada ante la Administración alavesa. La existencia del campamento era sobradamente conocido en el Instituto Foral de la Juventud, según fuentes internas.

Tres días después

Este sábado, tres días después de que EL CORREO adelantase esta noticia que ha causado un gran impacto en la sociedad vasca y ha removido a las instituciones, la diputada Del Val se reunirá con las familias denunciantes con el objetivo de acompañarlas y ayudarlas con el objetivo de ser «proactivos» con este «drama». Es más, no ha dudado en plantear que tomará las medidas legales necesarias si se confirman estos «hechos graves y delictivos» que -a su parecer- son «absolutamente denunciables». «Nosotros actuaremos cuando tengamos toda la documentación», recalcó.

Del Val negó que en Álava se hayan recibido quejas sobre el funcionamiento del campamento de Bernedo, aunque en Gipuzkoa sí las hubo, como adelantó ayer este diario. «Lo puedo asegurar, nosotros no hemos tenido ninguna queja. Sabíamos que ese campamento existe desde hace muchísimos años. Conocemos a la gente de Bernedo. Este año no sé qué ha pasado, si se han cambiado los monitores… Vamos a pedir toda la documentación», subrayó. «Cuando hay hechos tan graves, vamos a constatar que han existido y vamos a acompañar lo que debe hacer una administración. No debemos cerrar los ojos y mirar para otro lado», zanjó la dirigente política.