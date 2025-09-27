El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exterior de las instalaciones de Bernedo en donde la Asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea desarrolla sus polémicos campamentos de verano Igor Aizpuru

La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»

La responsable foral, Ana del Val, se reunirá este sábado con las familias afectadas por unos «hechos graves y delictivos» que llevará a los tribunales

Ander Carazo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:42

La Diputación de Álava reconoció este viernes que «desde hace muchísimos años» conocía la existencia del campamento de Bernedo, ahora en el centro de ... la polémica, y deslizó que durante casi medio siglo ha funcionado sin la correspondiente autorización de la Administración foral. La titular de Cultura, la socialista Ana del Val, admitió que ahora, cuando unos padres han puesto en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», es cuando han empezado a actuar y recabar información sobre esta actividad. «Nunca antes hemos tenido constancia de una queja por escrito. Entonces, ¿cómo actuamos si no la tenemos? ¿Nos dedicamos a ir por todas las poblaciones?», se preguntó.

