Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic La prestigiosa publicación, que sitúa a un arenal español a la cabeza del ranking mundial, destaca la belleza del enclave asturiano

Isabel Gómez Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 12:38 | Actualizado 12:47h.

No es la primera vez que Asturias aparece en las listas de la prestigiosa publicación de naturaleza y viajes National Geographic, pero todas y cada una de ellas supone un espaldarazo a la región como destino turístico. Si, además, el ranking es mundial, el promoción se dispara.

Ese es el ámbito de una de las clasificaciones más recientes de la publicación, que ha listado las mejores playas del mundo. Y entre los 40 arenales seleccionados hay uno asturiano. Se trata de la playa de Cué, en el concejo de Llanes.

National Geographic explica que en el litoral llanisco hay unas 40 playas, entre las que «se pueden encontrar algunas de las mejores playas de Asturias»: «Algunas son arenales de la desembocadura de ríos (Guadamía, la Huelga), otras son medialunas doradas como la de Torimbio o plácidas aperturas entre acantilados y cañones (La Canal, San Martín)», explican. Pero, «entre las más bonitas destaca la playa de Cué, de 380 metros de largo, que durante la bajamar suele quedar unida a la Isla Grande».

Playa de As Catedrais, en Ribadeo

La de Cué es la única playa de Asturias incluida esta clasificación en el que, no obstante, sí aparece un arenal cercano al Principado que forma parte de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

Se trata de la playa de As Catedrais, en el municipio lucense de Ribadeo, un enclave «debe su nombre –y su presencia en la lista de las playas más bellas del planeta– a los curiosos arcos de hasta 30 metros de alto y a las cuevas que la erosión del mar y el viento ha esculpido en la roca. Es una de las playas más espectaculares de España», destaca la publicación.

Esas formaciones, explica, «se aprecian, sobre todo, desde la playa durante las horas de marea baja, cuando es posible entrar en algunas cuevas o caminar bajo los arbotantes».

Cabe recordar que en temporada alta el acceso a esta playa está regulado, para evitar la masificación y reducir los riesgos para las personas y las amenazas al ecosistema. Así, hasta el 30 de septiembre, es necesario registrarse y formalizar una reserva. La entrada a la playa es gratuita.

La mejor playa del mundo, española

Según National Geographic, la mejor playa del mundo, situada en el primer puesto de su clasificación, es la playa de Corralejo, en Fuerteventura. Así la describe: «Largos arenales colorean de tonos dorados el litoral norte de Fuerteventura, una de las zonas más seductoras y con mayor valor ecológico de las Canarias». No obstante, «las playas de Corralejo tienen su mayor tesoro en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y en la Reserva Natural de la Isla de Lobos, cuyos fondos son muy apreciados por los submarinistas. Ese es el secreto que eleva a una de las mejores playas de España en el altar playero mundial», añade la publicación.

El podio lo completan la playa Sarakiniko, en la isla griega de Milos, y la cala de Stiniva, en Croacia. De la primera destaca «las formas de sus rocas volcánicas erosionadas durante siglos por el viento y el agua y que dan sentido a su apodo de 'playa lunar'», mientras que de la segunda apunta: «Escondida entre formaciones de roca calcárea que la vuelven casi invisible desde el mar, esta playa de piedras blancas se cuenta entre las más atractivas de la Costa Dálmata croata». Además, «solo es accesible en barca a través de un estrecho paso, o bien a pie por un empinado sendero que desciende hasta su laguna de aguas claras».