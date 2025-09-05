El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yeremay trata de superar a Gaspar Campos, en el duelo del pasado mayo en El Molinón. PALOMA UCHA
Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón

Yeremay Hernández, la amenaza de récord del Dépor a la que tendrá que hacer frente el Sporting de Gijón

Los gallegos rechazaron este verano 35 millones por el extremo canario, en lo que hubiera sido el traspaso más elevado en la historia de Segunda

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:09

«Hubiera sido la venta más alta en la historia de Segunda División», respondía el pasado lunes Fernando Soriano a la pregunta de la cantidad ... que el Dépor había rechazado este verano por Yeremay Hernández. El director deportivo del conjunto herculino no desveló la cifra, pero reconoció que la entidad blanquiazul había declinado «ofertas de equipos de Champions». El Sporting, pero el de Lisboa, había sido el último en tocar a la puerta del habilidoso extremo canario ofreciendo una cifra cercana a los 35 millones de euros, según recogen diferentes medios lusos y coruñeses. Antes lo había intentado el Como italiano por una cantidad parecida. Ambos se encontraron con el no por respuesta de los gallegos para sorpresa de muchos.

