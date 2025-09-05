Yeremay Hernández, la amenaza de récord del Dépor a la que tendrá que hacer frente el Sporting de Gijón

«Hubiera sido la venta más alta en la historia de Segunda División», respondía el pasado lunes Fernando Soriano a la pregunta de la cantidad ... que el Dépor había rechazado este verano por Yeremay Hernández. El director deportivo del conjunto herculino no desveló la cifra, pero reconoció que la entidad blanquiazul había declinado «ofertas de equipos de Champions». El Sporting, pero el de Lisboa, había sido el último en tocar a la puerta del habilidoso extremo canario ofreciendo una cifra cercana a los 35 millones de euros, según recogen diferentes medios lusos y coruñeses. Antes lo había intentado el Como italiano por una cantidad parecida. Ambos se encontraron con el no por respuesta de los gallegos para sorpresa de muchos.

«Ha madurado mucho física y mentalmente». Álex Bergantiños habla de la evolución de la principal amenaza a la que tendrán que hacer frente los de Garitano mañana. El exjugador de Dépor y Sporting aprecia un cambio en todos los sentidos de aquel extremo al que cariñosamente conocían como 'Peke' en las inferiores blanquiazules por su tamaño. «Le costaba mucho estar concentrado», desvela de sus inicios en un club al que llegó en su etapa cadete. Reconoce también que «se ha dejado aconsejar por los que coincidimos con él». Sus 14 goles la pasada temporada, en su debut en el fútbol profesional, y las mejores cifras regateadoras de toda la Segunda División le han valido al atacante de 22 años la renovación con los gallegos este verano, con una cuantiosa revisión al alza de su salario y de su cláusula.

El canario es el buque insignia de un equipo que anhela regresar a Primera ocho años después de perder la categoría en 2018, uno después que el Sporting. La travesía por el desierto de los blanquiazules ha sido más ardua si cabe, con cuatro temporadas alejados del fútbol profesional entre Segunda B y Primera RFEF. Su vuelta, tras ascender en 2024 a Segunda, lo ha sido por todo lo alto y, tras un curso de transición, en el que acabaron en decimosext plaza, este acreditan, según Transfermarket, la segunda plantilla en cuanto a valor medio de sus futbolistas, solo por detrás del Almería y por encima de los tres recién descendidos.

El papel de Abanca

¿El secreto? Más allá de los ingresos multiplicados que supone regresar al fútbol profesional y lo recaudado por abonos –los coruñeses son el segundo club con más socios de Segunda solo por detrás del Málaga con más de 26.000– el 99,73% del capital social del club está controlado por Abanca tras la última ampliación de capital. Una ascendencia que, el curso pasado, le supuso tener el tercer límite salarial más alto de la categoría por detrás de Elche y Cádiz.

Todo ello repercute en un proyecto deportivo llamado a pelear con los más grandes de la categoría. A la renovada apuesta por Yeremay le acompaña un elenco de talentosos futbolistas en la última mitad de campo, como Mario Soriano, David Mella, Stoichkov o Luismi Cruz. A nivel de gasto en traspasos, eso sí, los coruñeses se quedan lejos del Sporting y sus más de 4 millones invertidos en traspasos: apenas han superado el millón de desembolso para pagar fichajes.

Ello no impide que en muchas quinielas figuren como uno de los candidatos al ascenso. Tras tres jornadas, son otro de los equipos que aún no conocen la derrota. Aunque acumulan una victoria y dos empates, el proyecto que dirige Antonio Hidalgo apunta a ser uno de los pesos pesados de este curso.