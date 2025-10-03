El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oscar Cortés, en los minutos que disputó en el partido del Sporting de Gijón ante el Almería. LOF

El lento arranque de Oscar Cortés con el Sporting de Gijón

El Sporting priorizó en verano el fichaje de un extremo que no acaba de encontrar minutos a las órdenes de Asier Garitano

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:31

Comenta

El 1 de septiembre el Sporting de Gijón hacía oficial la incorporación de Oscar Cortés. El joven extremo colombiano de 21 años ponía ... la guinda a una plantilla que se había empezado a confeccionar con las compras de Jonathan Dubasin y César Gelabert. El atacante de Tumaco llegaba a Gijón avalado por su historial de fichajes, que dibujaban el perfil de un futbolista joven con mucho recorrido en el que brillaba la velocidad y el desborde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

