El lento arranque de Oscar Cortés con el Sporting de Gijón

El 1 de septiembre el Sporting de Gijón hacía oficial la incorporación de Oscar Cortés. El joven extremo colombiano de 21 años ponía ... la guinda a una plantilla que se había empezado a confeccionar con las compras de Jonathan Dubasin y César Gelabert. El atacante de Tumaco llegaba a Gijón avalado por su historial de fichajes, que dibujaban el perfil de un futbolista joven con mucho recorrido en el que brillaba la velocidad y el desborde.

El balance hasta ahora de Oscar Cortés con el Sporting es reducido. El extremo llegó al club con buenos datos físicos, lo que permitía, sobre el papel, contar con él desde sus primeros momentos en la ciudad. La cita de La Coruña, el 6 de septiembre, se consideró demasiado precipitada para la incorporación del jugador, que tuvo que esperar a la semana siguiente para entrar en la lista de un Asier Garitano que prefirió darle tiempo para asentarse mientras se entrenaba en solitario en Mareo. Ante el Burgos en El Molinón tuvo sus primeros minutos, una salida precipitada en el tiempo añadido de la segunda parte después de que Mejía hubiese hecho el 2-3 para el conjunto burgalés, que supondría la segunda derrota consecutiva.

Más participación tuvo en la siguiente cita liguera, en Almería, aunque de nuevo en circunstancias anómalas. Cortés saltó al campo con el partido empatado, aunque con un futbolista menos en el terreno de juego por la expulsión de Guille Rosas, que dentro del equipo se apreció como injusta. El extremo tuvo alguna ocasión para mostrar la velocidad que llevó al Glasgow Rangers a pagar 5,25 millones al Lens por hacerse con su propiedad, la misma que hizo que el conjunto francés abonase antes 4 millones a Millonarios para que el jugador diese el salto a Europa.

Hasta el momento, esas han sido las dos participaciones de Oscar Cortés con el Sporting. La configuración de la plantilla apunta a que su rol en esta temporada debe ser el de cubrir con garantías el hueco que deje libre Dubasin en la banda derecha, aunque es un futbolista que también puede jugar por la izquierda, donde Gaspar parece llevar la delantera.

En el momento de la llegada de Cortés a Gijón se intentó tener cautela en el aspecto físico. El futbolista, que el exrojiblanco Nacho Novo calificaba como un jugador «rápido y bueno en el uno contra uno» tras verlo en el Glasgow Rangers, donde el gallego jugó seis temporadas, llegaba con un historial de lesiones que invitaban a la prudencia. Pasado el periodo de adaptación y sin sustos aparentes en las caso cuatro semanas que lleva en Gijón, el futbolista vio el domingo cómo se quedó calentando en la banda sin llegar a entrara al terreno de juego. En el minuto 78 de partido, Asier Garitano dio entrada a Dani Queipo y Pablo García cuando el Sporting aún iba por delante en el marcador. Poco antes del empate saltaron al campo Pierre Mbemba y Amadou Coundoul y, ya con el encuentro empatado, en la prolongación, lo hizo Mamadou Loum.

La progresión del extremo en el Sporting está aún por ver. Asier Garitano lo definió como «un buen futbolista», aunque tiene por delante una dura competencia, con algunos de los futbolistas con más peso y mejore rendimiento en la plantilla. La apuesta del conjunto rojiblanco ha sido fuerte, intentando incorporar una opción de compra en su contrato, extremo negado por el Glasgow Rangers, que espera conseguir un alto rendimiento con el jugador colombiano.