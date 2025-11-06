Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar la ciudad de Perlora

Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar y relanzar la ciudad de vacaciones de Perlora. El Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral ... Nueva Perlora, promovido por la Consejería de Ordenación de Territorio, con el apoyo del Ayuntamiento de Carreño, acaba de recibir el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, con lo que se da un paso más para la reapertura de este complejo, cerrado desde 2006 y cuyo titular es el Principado, y que se prevé explotar mediante una concesión a largo plazo con fines principalmente turísticos.

Eso sí, la Consejería de Medio Ambiente en su informe ambiental estratégico realiza una serie de aportaciones, de criterios que el plan especial (PEPRI) Nueva Perlora debe tener en cuenta. Así, la versión definitiva de este plan especial ha de tener en cuenta que los proyectos de urbanización que se deriven de él deberán ser sometidos al trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada. Se refiere a los proyectos de urbanizaciones, los aparcamientos y, si los hubiera, centros comerciales, dado que el plan permitiría la actividad comercial

En cuanto a los edificios, precisa Medio Ambiente que incluso siendo un elemento a descatalogar, se procurará en el desarrollo del plan el mantenimiento de la configuración exterior del comedor número 1, que pierde esa protección entre otras cuestiones por su alto grado de deterioro tras años de abandono de este recinto. El PEPRI plantea reorientar la protección de los chalets para asegurar la conservación de, al menos, un ejemplar representativo de cada una de las 31 tipologías existentes en la ciudad residencial, en lugar de los 22 chalets que hay en la manzana frente a la playa de Huelgues.

Y se mantiene en el PEPRI la protección de edificaciones comunes como la Iglesia, el Bar La Cabaña, y Villa Homes, y el Restaurante Playa Huelgues. Las construcciones no catalogadas, según el PEPRI, podrán ser rehabilitadas o sustituidas, manteniendo la misma localización y al menos el 50% de la huella preexistente. También se prevén demoliciones, de inmuebles en estado de ruina y fuera de la ordenación.

Añade, por otra parte, la consejería que la versión definitiva del plan tiene que dar respuesta adecuada a las alegaciones presentadas por el Servicio de Planificación de la Movilidad, Estudios y Seguridad Vial y el Ayuntamiento de Carreño en relación a las conexiones de acceso a la carretera AS-388 y al futuro desarrollo urbanístico en la zona sur del PEPRI.

En ese sentido, el proyecto propone un carril de espera central en la AS-388 para vehículos que giran a la izquierda hacia la ciudad residencial, así como una separación física o isleta en el acceso para ordenar flujos de entrada y salida, además de mejorar de la señalización vertical y horizontal, limpieza y mantenimiento de la vegetación circundante para mejorar la visibilidad, así como la instalación de espejos convexos e iluminación adicional. En el Plan General de Ordenación de Carreño se plantea sustituir la actual intersección en cruz por una glorieta que permita todos los giros, una solución que en el propio plan especial para Perlora se valora como positiva.

Siete conexiones

El PEPRI Nueva Perlora, tal y como avanzó EL COMERCIO; en materia de carreteras, propone siete nuevas conexiones. Un vial peatonal y rodado al sur, colindante con el ferrocarril, con 230 plazas de aparcamiento. Dos conexiones peatonales desde este nuevo vial hacia la calle Oviedo y la playa de Carranques. Una cuarta conexión al norte de la iglesia para acceso a aseos y mirador. La quinta y sexta conexiones al noreste de la calle Langreo, que enlazará con la senda costera. Y la séptima será una variación del trazado del camino de acceso a la senda, y separará las manzanas AT-2 y AT-4.

El resto del viario permitirá el tránsito peatonal y el acceso restringido de vehículos vinculados a usos turísticos y de salvamento. Además, se prevé el mantenimiento del trazado sinuoso de los viales existentes, protegiendo su configuración original, tal y como establece el Catálogo Urbanístico actual. Sin perjuicio del mantenimiento del trazado viario, se propone la reurbanización y materialización de los viales según criterios actuales de diseño y adaptación al cambio climático, reforzando el protagonismo del peatón en detrimento del vehículo rodado. Esto, se recoge en el plan especial, podría implicar la ampliación de aceras o el uso de plataformas únicas.

Cerca de la costa

Medio Ambiente, en su informe, fija por otra parte, criterios para las actuaciones que se lleven a cabo en la zona más próxima a la costa, donde «se tendrá en especial consideración la no afección a la vegetación halófila». Así como no recurrir a especies invasoras y tomar medidas contra las que ya existen en la zona.

Se deberá, asimismo, incluir en el PEPRI un plano en el que se identifique la vegetación de porte arbolado a conservar, adecuando la ordenación a su mantenimiento y estableciendo en caso de ser necesaria la eliminación de algún árbol, un mecanismo de compensación.

En los cierres interiores, puntualiza Medio Ambiente, hay que limitar en la medida de lo posible la sustitución de los setos vegetales actuales por muretes de fábrica, con el objetivo de mantener la continuidad visual. Si se construyeran muretes de fábrica, habrá que evitar los daños al arbolado.

Si el desarrollo del Plan implica el cierre perimetral de la manzana central, en caso de utilizar paneles de metacrilato o sistemas similares, se deberá asegurar que cuenten con láminas de protección antipájaros de eficacia probada para evitar colisiones.

El plan especial Nueva Perlora, incide Medio Ambiente en su informe, deberá incluir en su redacción final los elementos del patrimonio cultural no identificados en su redacción actual: el yacimiento de la Cueva de L'Alborá y el yacimiento de los hallazgos cerámicos y líticos Playa de Entrellusa. El documento final, asimismo, deberá asegurar la protección de la única edificación de tipología ZH, situada en el extremo sur del ámbito.