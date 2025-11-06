El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista aérea de la ciudad vacacional de Perlora. E. C.

Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar la ciudad de Perlora

La consejería remarca la necesidad de dar una respuesta adecuada a las conexiones con la AS-338 y a mantener el aspecto exterior del comedor que pierde la protección

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar y relanzar la ciudad de vacaciones de Perlora. El Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral ... Nueva Perlora, promovido por la Consejería de Ordenación de Territorio, con el apoyo del Ayuntamiento de Carreño, acaba de recibir el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, con lo que se da un paso más para la reapertura de este complejo, cerrado desde 2006 y cuyo titular es el Principado, y que se prevé explotar mediante una concesión a largo plazo con fines principalmente turísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  10. 10 ¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar la ciudad de Perlora

Luz verde medioambiental al plan especial para recuperar la ciudad de Perlora