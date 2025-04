Borja Sánchez sopesa cambios en las direcciones de Comercio y Minas

Daniel Fernández Gijón Lunes, 21 de abril 2025, 06:34 Comenta Compartir

No hay fecha aún para que Borja Sánchez y Alejandro Calvo, consejeros de Ciencia y Movilidad, respectivamente, asuman de forma oficial las ... competencias de la Consejería de Transición Ecológica, que desaparece como tal de la estructura de Gobierno tras la dimisión de Belarmina Díaz. Una cartera que, por otra parte, aún no ha sido disuelta, puesto que el decreto de reforma del Gobierno todavía no ha sido firmado por el presidente Adrián Barbón. En ese momento, que se espera que sea esta semana, Ciencia absorberá las de Industria y Comercio y Movilidad las de Medio Ambiente. Mientras tanto, ambos consejeros siguen con lápiz y papel tratando de dibujar el diseño de sus respectivas áreas, que pasarán a ser las dos grandes macroconsejerías del Gobierno, junto con Ordenación del Territorio.

Quien lo tiene más avanzado es Alejandro Calvo. Como publicó ayer EL COMERCIO, en la nueva consejería se mantendrá la Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, con Jorge García al frente. Esto supone que Medio Ambiente pierda el rango de viceconsejería que tenía en Transición Ecológica, que pasará a ser dirección general, al frente de la cual seguirá Susana Madera, salvo sorpresa. En el diseño de la estructura de Ciencia, que asume las competencias de Industria, Transición Ecológica y Comercio, el consejero Borja Sánchez sigue dándole vueltas. Sí está claro, como ayer avanzó EL COMERCIO, que contará con una Viceconsejería de Industria. Sánchez recupera así un departamento que desapareció cuando Belarmina Díaz fue nombrada consejera en sustitución de Nieves Roqueñí, ya que decidió prescindir de la viceconsejería que dirigía Isaac Pola al asumir ella misma las competencias de Industria. Borja Sánchez sigue buscando la persona adecuada para ocupar este cargo. Busca, según pudo saber este diario, un perfil muy concreto: una persona vinculada a la investigación e innovación. Unas características que podría cumplir el director de la agencia Sekuens, David González. El consejero sigue estudiando todas las posibilidades y la decisión no la tiene tomada. Como también sopesa Borja Sánchez algunos cambios más, que en este caso afectarían a las áreas de Comercio y Minas. Según saber EL COMERCIO, el consejero de Ciencia estudia dar un giro a estas direcciones generales, dirigidas ahora por Julio Zapico y Mauro Rodríguez, respectivamente. Sánchez está decidido a acometer esta remodelación, pese a algunas reticencias recibidas de sectores sindicales y de la FSA. Pero, como en el caso del nombre que ocupará la Viceconsejería de Industria, este movimiento está en estudio, sin decisión definitiva tomada. Socios de Gobierno La decisión de Borja Sánchez y Adrián Barbón de recuperar la Viceconsejería de Industria ha sido bien recibida por los socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies. Pero, eso sí, con moderación. Desde la coalición se afirmó ayer a EL COMERCIO que la viceconsejería «es el instrumento que permite disponer de capacidad política para regenerar una parte del departamento –las dos últimas consejerías de Industria– que necesita ser auditado política y administrativamente hasta sus últimas consecuencias». En Izquierda Unida recuerdan que en este momento «eso es muy importante, pues hay graves disfunciones que tienen que ser investigadas» y también entienden que el peso político y económico de la industria asturiana «necesita de una instrumento político ágil y eficaz». Como también avanzó ayer EL COMERCIO, la remodelación del Gobierno conlleva que Medio Ambiente pierda su condición de viceconsejería para pasar a ser dirección general. El motivo se debe a que Alejandro Calvo mantiene la Viceconsejería de Infraestructuras y la actual legislación sólo permite disponer de una por consejería. No obstante, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 7 de abril una reforma de esa ley que permitirá ampliar el número de viceconsejerías. Pero hasta que no se apruebe en el Parlamento, no entrará en vigor. Será entonces cuando Medio Ambiente recupere el rango de viceconsejería. Eso espera Izquierda Unida. Mientras tanto, pide que se mantenga la línea de trabajo que ha llevado a cabo Susana Madera desde que asumió la Viceconsejería de Medio Ambiente. «Es un acierto», afirman los sindicatos Los sindicatos asturianos ven acertado que Industria recupere su rango de viceconsejería en la estructura del Gobierno, tal y como ayer avanzó EL COMERCIO. El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, afirmó que «la industria, un sector esencial para el presente y futuro de Asturias, debía tener entidad propia» por lo que esta decisión «nos parece ir en la buena dirección: el sector cuenta con una viceconsejería, no queda en segundo plano». Para Zapico, ahora toca «afrontar el reto de una nueva estrategia industrial», que a su juicio es «más que necesaria en el contexto de incertidumbre» actual. También considera que es ir «en buena dirección» que la Formación Profesional, que hasta estaba gestionada desde la Consejería de Ciencia, pase a depender de la de Educación. «Sacar la Dirección General de FP de la Consejería de Educación ha sido un desastre en términos de gestión. Reiteramos nuestra apuesta por la FP, debe modernizarse y adaptarse al siglo XXI: es una herramienta más que necesaria para la inserción laboral y combatir el fracaso escolar», añadió el líder de CC OO. Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias, con esta remodelación del Gobierno la industria sale mucho más fortalecida «porque mantenemos la Consejería de Industria, pero en vez de estar pegada a Medio Ambiente y a Transición está pegada a Ciencia y Empleo». Para Lanero, es un acierto que se cree la Viceconsejería de Industria. «Por lo tanto, la industria sale más fortalecida, está mejor ubicada, está pegada a Empleo y pegada a Ciencia y a Innovación, que tiene mucho más sentido, y ahora de lo que se trata es de acertar con la figura de la persona vaya a ocupar esa Viceconsejería de Industria porque estamos en unos momentos donde nos estamos jugando mucho y es importante tener gente con conocimiento y experiencia». Ampliar Queipo saluda al diputado regional del PP José Manuel Felgueres, con el expresidente del PP, Ovidio Sánchez, en el centro. J. M. Pardo Queipo pide a Barbón que «no bloquee» la comisión sobre la tragedia en la mina de Cerredo El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, pide al jefe del Ejecutivo regional que «no bloquee» la constitución de la comisión de investigación en la Junta General sobre el accidente en la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco mineros. Queipo, que esta mañana acudió a la manifestación contra el corte del puente de Ribadesella por las obras, insiste en que «lo importante es que se sepa qué ocurrió en los últimos años en Industria y en la Dirección General de Minas. Eso es lo que quiero escuchar del señor Barbón». Por ello, el líder de los populares pide que Barbón «ofrezca explicaciones y que sea claro. Que explique qué ha pasado, que ha fallado y saberlo para que no se repita nunca más».

